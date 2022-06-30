Bakan Varank: TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvurular başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geleceğin Aziz Sancarlarının yetiştirileceği, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvuruların başladığını belirterek, "Türkiye'nin en büyük araştırma kampüsünde, modern teknolojilerle donatılmış derslikler ve ileri düzey temel bilim atölyeleri gençlerimizi bekliyor." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Geleceğin Aziz Sancarlarının yetiştirileceği, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvuruların başladığını bildiren Varank, "Türkiye'nin en büyük araştırma kampüsünde, modern teknolojilerle donatılmış derslikler ve ileri düzey temel bilim atölyeleri gençlerimizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı'na başvuruların, 1-3 Temmuz'da e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacağını da duyurdu.

- 7 Temmuz'da yapılacak sınavla 90 öğrenci alınacak

Öte yandan, TÜBİTAK'tan da konuya dair açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için 90 öğrenci alınacak. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde kurulan TÜBİTAK Fen Lisesine, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıfında öğrenim gören ve 2022 Merkezi Sınav sonuçlarına göre yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan tüm öğrenciler başvurabilecek.

TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı, 7 Temmuz'da 10.00-11.40 saatlerinde Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da TÜBİTAK tarafından belirlenen 25 sınav merkezinde yapılacak.

Sınav başvuru ve uygulama kılavuzuna, "https://tfl.tubitak.gov.tr" linkinden erişilebilecek.

- TÜBİTAK Fen Lisesi'nin imkanları

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, ​​hazırlık sınıfı dahil toplam 5 yıllık ​​lise programından oluşan resmi bir öğretim kurumu olan TÜBİTAK Fen Lisesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılına 90 öğrenci ile başladı. Öğrenciler 1 yıl boyunca yabancı dil ve seçmeli derslerden oluşan hazırlık eğitimi aldı. 37 farklı ilde ikamet eden 90 öğrenciden 89'u yatılı olarak kalıyor.

TÜBİTAK Fen Lisesi'nde, alanında uzman öğretmen ve akademisyenlerle ileri düzey ve yükselen teknolojiler için gerekli olacak bilgi ve becerilerin kazandırılacağı bilim eğitimi veriliyor. TÜBİTAK Fen Lisesi'nde hazırlık sınıfından başlamak üzere öğrenim süresince aylık karşılıksız burs, TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde konaklama hizmeti, Türkiye'nin en donanımlı ve uluslararası düzeydeki TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma imkanı, TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri'nde staj imkanı, kariyerleri boyunca mentorluk desteği, bilim söyleşileri, kulüp etkinlikleri, spor müsabakaları, teknik geziler ve daha pek çok imkan karşılıksız olarak öğrencilerimize sunuluyor.

Ayrıca;

Bakan Varank, Oyun ve Uygulama Akademisi'nin mezuniyet töreninde konuştu Açıklaması;

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Oyun ve Uygulama Akademisi'ne ülke genelinden 34 bin gencin başvurduğunu bildirdi.

Varank, Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi iş birliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destekleriyle hayata geçirilen Oyun ve Uygulama Akademisi'nin mezuniyet törenine video mesaj gönderdi.

Bakan Varank, mesajında, değişen ve dijitalleşen dünyaya adapte olabilmek için yeni politika setleri geliştiren ülkelerin, bu çerçevede çevrim içi eğitimlere, çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerin bir arada olduğu karma eğitimlere yöneldiğini ifade etti.

Hayata geçirilen Oyun ve Uygulama Akademisi'nin de dijitalleşen dünyadaki kayda değer örneklerden bir tanesi olduğunu kaydeden Varank, "Bu eğitim maratonunda yer alabilmek için 81 ilden 34 bin gencimiz başvurdu. 34 bin başvuru gençlerin teknoloji heyecanını gösteriyor. Gönül isterdi ki daha fazla gencimiz Akademide kendine yer bulabilsin ancak bu yıl, 2 bin gencimiz 400 saatten fazla eğitim alma imkanını yakalayabildi." ifadesini kullandı.

Varank, Akademinin amacının gençlere sadece kodlama ve uygulama geliştirme öğretmek olmadığına dikkati çekerek, öğrenilenleri hayata geçirmek ve girişimci olup bunu sürdürebilmenin bambaşka bir şey olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda, 7 aylık eğitim boyunca gençlerin oyun ve uygulama geliştirme eğitimlerinin yanında proje başlatma, planlama ve yürütmeyi de öğrendiklerini belirten Varank, "Yatırım sunumu nasıl yapılır, teknoloji girişimi nasıl kurulur, nasıl sürdürülür? Bunları öğrendi. Eğitimin son aşamasında ise kendi oyun veya uygulamalarını geliştirebilmeleri için Bootcamp'e dahil edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Akademi paydaşlarının, 7 ayda emek harcayan ve azim gösteren gençlere çeşitli ödüller vereceğine işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Bootcamp sürecinde ön jüri tarafından seçilen 14 takım, T3 Girişim Merkezi ve Girişimcilik Vakfından belirli şartlar dahilinde yatırım görüşmesi hakkı kazanacak. Girişimcilik Vakfı tarafından network desteği verilecek. Teknoloji girişimi destekleme paketi GBox verilecek. Ayrıca bu 14 takım içerisinden seçilen ilk 3 takım San Francisco ekosistem gezisi yanı sıra Türkiye Girişimcilik Vakfı tarafından mentorlük desteği almaya hak kazanacak."

"Avrupa Birliği'ndeki yazılım mühendisi sayısı 2 milyona yaklaştı"

Bakan Varank, yazılım sektörüne ivme kazandırmanın yolunun nitelikli yazılımcı ordusuna sahip olmaktan geçtiğine işaret ederek, bugün dünyada 6,5 milyonun üzerinde Asyalı yazılım mühendisi olduğunu kaydetti.

Almanya'nın 900 bin, ABD'nin 700 bin ve Birleşik Krallık'ın da 400 bin yazılım mühendisine sahip olduğunu anlatan Varank, Avrupa Birliği'ndeki yazılım mühendisi sayısının 2 milyona yaklaştığına dikkati çekti.

Varank, Türkiye olarak yazılımcı hedefine ilerlemek için birçok atılım gerçekleştirdiklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Google'ın da içinde bulunduğu onlarca kurum ve kuruluşun üyesi olduğu Türkiye Açık Kaynak Platformunu kurduk. Platform çatısı altında yürüyen Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programı ile istihdam odaklı projeler yürütüyoruz. Kurduğumuz 42 İstanbul ve 42 Kocaeli okullarında kendi başına ve birbirinden öğrenme metoduyla yazılımcılar yetiştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafına yaydığımız Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde küçük yaştaki evlatlarımıza kodlama öğretiyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST kapsamında düzenlediğimiz yarışmalarla her yaştan meraklı mucidimizi ödüllerle proje geliştirmeye teşvik ediyoruz. Araştırma geliştirme altyapıları olan teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılımcı gençlerimize birçok fırsatlar sunuyoruz."

Söz konusu fırsatlar ve yapılan yatırımların süreç içerisinde meyvelerini verdiğini ifade eden Varank, 2 yıl öncesine kadar 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan tek bir unicorn yokken bugün 6 unicorna ulaşıldığını bildirdi.

Varank, özellikle oyun firmalarının Türkiye'nin hızlı çıkışında başrolü oynadığına işaret ederek, Peak Games ve Dream Games firmalarının, aldıkları yatırımlarla, Türkiye'nin en değerli şirketleri arasında yerini aldıklarını söyledi.

"Geçen yılki start-up yatırımları, 1 milyar 552 milyon liraya yükseldi"

Oyun sektörü başta olmak üzere yazılım sektöründeki başarıların her geçen gün arttığını ifade eden Varank, "2020 yılında 148 milyon dolar olan start-up yatırımları, 2021 yılında 10 katına çıkarak 1 milyar 552 milyon liraya yükseldi. Ortada büyük başarılar ve bunun da ötesinde geçmişe nazaran çok daha fazla yatırım var. Artık gençlerden milyar dolar değerlemeye ulaşan unicornları değil, 10 milyar dolar değerlemeye ulaşan decacornları bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Oyun ve Uygulama Akademisi'nin gelecek yıl da gençlerle beraber olacağını dile getirerek, bu kapsamda daha fazla gencin Akademiden faydalanarak ülkenin yazılımcı ordusunun genişlemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.