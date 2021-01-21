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Teknoloji Bakan Varank noktayı koydu! ‘Çok yakında Avrupa semalarında uçacaklar’
Teknoloji

Bakan Varank noktayı koydu! ‘Çok yakında Avrupa semalarında uçacaklar’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin savunma sanayisinde devler ligine çıkacağını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 11:34:00 -
Bakan Varank noktayı koydu! ‘Çok yakında Avrupa semalarında uçacaklar’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da "Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim" temalı "3. Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Varank, yaptığı konuşmada, "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak." ifadesini kullandı.

Varank, "Çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." dedi.

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