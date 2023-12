Bakan Uraloğlu’ndan Türkiye’yi tehdit eden DEM Parti’ye ayar

DEM Partili Bakırhan, “Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Ne Tunceli’de ne Türkiye’de huzur, umut, demokrasi olur” ifadelerini kullanmıştı.

Uraloğlu bu ifadelere sert yanıt vererek, “Ülke olarak kahraman şehitlerimizin acısını yaşarken, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan partinin sözde eş genel başkanının açıklaması kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

Trabzon'dan Tekirdağ'a Hakkari'den Edirne'ye hiç farketmez size rahat yok

“Trabzon'dan Tekirdağ'a Hakkari'den Edirne'ye hiç fark etmez, memleketimizin pek çok şehrini hedef gösterenler sadece Türkiye’de değil; dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur yüzü görmeyecek” ifadelerini kullanan Uraloğlu, “Teröristlerle ve onların her ne şekilde olursa olsun uzantıları ile her alanda mücadelemiz devam edecektir. Bu bayrak için canını veren binlerce vatan evladı uğruna, terörle mücadelemiz her zaman olduğu gibi tavizsiz ve güçlü bir şekilde sürecektir. Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacak; haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz!” açıklamasında bulundu