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Bakan Turhan, Antalya'da yol çalışmalarını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:- "Antalya Kuzey Çevre Yolu, Antalya-Burdur kara yolu ve bu yol üzerindeki köprülü kavşaklar, ulaşımda önemli bir rahatlama oluşturacaktır"

17 Ocak 2019 Perşembe 16:40
Bakan Turhan, Antalya'da yol çalışmalarını inceledi

ANTALYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Antalya Kuzey Çevre Yolu, Antalya-Burdur kara yolu ile bu yoldaki köprülü kavşakların ulaşımda önemli rahatlama oluşturacağını bildirdi.

Turhan, Antalya'da Kuzey Çevre Yolu ve Burdur kara yolundaki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Burada Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın şehircilik ve turizm alanında hızlı gelişen, büyüyen bir kent olduğunu söyledi.

Bu büyümenin getirdiği ilave trafik yükünü, yolların kapasitesini ve sirkülasyonunu rahatlatmak amacıyla Burdur yolunda 8 kavşak inşaatı yaptıklarını anlatan Turhan, "Bunların dördü tamamlandı, kalanlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Bunları en kısa zamanda tamamlayıp, hizmete açacağız." dedi.

- "Antalya Kuzey Çevre Yolu önemli bir rahatlama sunacak"

Burdur ve Isparta istikametinden gelen yolda şehir içindeki trafikte yoğunluk oluşturmamak için 36 kilometrelik Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda çalışma yaptıklarını belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 12 kilometrelik kısım tamamlanarak trafiğe açıldı. Kalan 24 kilometrelik kısımda ise çalışmalar devam ediyor. Buranın da tamamlanmasıyla özellikle yaz aylarında Antalya'mıza kara yoluyla gerek kuzey illerinden gerekse batı ve doğu yerleşim yerlerinden gelenler, şehir içi trafiğini yoğunlaştırmadan transit geçme imkanına sahip olacaktır. Özellikle Antalya'nın seracılık yapılan bölgelerinde sebze meyve taşıyan araçların şehir içi trafiğine takılmadan bu bölgelerden kent dışına rahat çıkmasına imkan sunulacaktır. Bu manada Antalya Kuzey Çevre Yolu, Antalya-Burdur yolu ve bu yol üzerindeki köprülü kavşaklar, ulaşımda önemli bir rahatlama oluşturacaktır."

Turhan, çalışmalarda önemli ve öncelikli kısımların hizmet verir hale getirildiğini, kalan kısımların da kamulaştırmayla ilgili sorunların aşılmasıyla hızlı şekilde tamamlanacağını ifade etti.


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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:40
  1. Antalya
  2. kavşak
  3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

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