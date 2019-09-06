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Bakan Turhan açıkladı! 30 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yaptığı açıklamada bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı'nın 30 milyon yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.

06 Eylül 2019 Cuma 15:27
Bakan Turhan açıkladı! 30 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Hasdal-İstanbul Havalimanı kesimi tünel delme işlemlerinin tamamlanması ve ışık göründü törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bakan Turhan, İstanbul Havalimanının açılışından bugüne kadar havalimanına ulaşmak isteyen vatandaşların hiç bir sorun yaşamadığının altını çizerken, "İstanbul Havalimanımız ile ilgili güzel bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün itibariyle 30 milyon yolcu sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Yolcu sayısı hızla artmaya devam ediyor. Uçulan nokta sayılarını da arttırıyoruz. Bu yıl 6 yeni noktaya da uçmaya başlandı" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:27
  1. İstanbul Havalimanı

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