Bakan Tekin'den 'zorunlu eğitim ve ara tatil' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliği için özel eğitimli okul polisi modelini gündeme alırken, zorunlu eğitim süresi ve ara tatil sisteminde değişiklik mesajı verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte yeni uygulamaların devreye alınacağını açıkladı.

St. Petersburg ziyaretinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin geçici bir çözüm olduğunu belirterek, kalıcı ve yapısal adımlar üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

“Özel eğitimli okul polisi” önerisi

Tekin, okullarda görev yapacak güvenlik personelinin özel olarak eğitilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Adı okul polisi ya da başka bir şey olabilir; ancak bu personelin bu alanda formasyon sahibi olması ve ayrı bir kadro olarak yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Bu kapsamda öğrenci psikolojisi ve davranışları konusunda uzmanlaşmış bir ekip modelinin gündemde olduğu belirtildi.

Zorunlu eğitim süresi tartışmaya açılıyor

Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresine ilişkin tartışmaların da gündeme gelebileceğini ifade etti. Uluslararası örnekleri işaret eden Tekin, Türkiye’de eğitim sürecinin uzunluğunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Çocuklarımızı zorunlu eğitim ve üniversiteyle birlikte 25 yaşına kadar sistem içinde tutuyoruz” diyen Tekin, bu durumun tartışılması gerektiğini dile getirdi.

Ara tatil sistemi değişebilir

Ara tatillerin kaldırılarak yaz tatiline eklenmesinin de gündemde olduğunu belirten Tekin, bu düzenlemenin eğitim süresini uzatmayacağını söyledi. Buna göre eğitim yılı başlangıcının biraz geciktirilmesi, bitişinin ise öne çekilmesi planlanıyor. Böylece öğrencilerin daha uzun yaz tatili yapması hedefleniyor.

Özel okul ücretlerine düzenleme

Özel okul ücretleriyle ilgili de açıklama yapan Tekin, Türkiye’de yıllık ücreti 1 milyon liranın üzerinde olan 82 okul bulunduğunu belirtti. Bu okulların sunduğu imkanların farklı olduğunu ifade eden Tekin, ücret artışlarının enflasyon oranının üzerinde olmaması için düzenleme yaptıklarını kaydetti.