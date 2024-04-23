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Eğitim Bakan Tekin'den öğretmen ataması ve müfredat değişikliği açıklaması
Eğitim

Bakan Tekin'den öğretmen ataması ve müfredat değişikliği açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-04-23 20:07:00 -
Bakan Tekin'den öğretmen ataması ve müfredat değişikliği açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları ve müfredat değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, "Öğretmen atamalarında önümüzdeki hafta sayı netleşir." dedi.

Müfredat değişikliği ile ilgili gelen soruya Tekin "Müfredatla ilgili Talim Terbiye Kurulunun çalışmaları devam ediyor. Onda da sona yaklaştık, kısa süre içerisinde müfredatla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kabine sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz, Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." yanıtını vermişti.

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