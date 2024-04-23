Bakan Tekin'den öğretmen ataması ve müfredat değişikliği açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları ve müfredat değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Tekin, "Öğretmen atamalarında önümüzdeki hafta sayı netleşir." dedi.
Müfredat değişikliği ile ilgili gelen soruya Tekin "Müfredatla ilgili Talim Terbiye Kurulunun çalışmaları devam ediyor. Onda da sona yaklaştık, kısa süre içerisinde müfredatla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.
Kabine sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz, Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." yanıtını vermişti.
Eğitim
ÖNE ÇIKAN VİDEO
MEB eğitimde “yapay zekâ” kullanımını uluslararası alanda masaya yatıracak! MEB, yapay zekâya yöneliyor
Gündem
Kayseri’de MEB tarafından düzenlenen Gastronomi Festivali Yemek Yarışması’nda sonuç: Kayseri mutfağı birinci
Eğitim
MEB'den yeni takvim güncellemesi: Nasıl, kaç gün tatil olacak? Bir müjde daha: Türkiye kararı duyuruldu