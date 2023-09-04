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Eğitim Bakan Tekin açıklamıştı! O ilde harekete geçildi: Okullarda cep telefonu yasaklandı
Eğitim

Bakan Tekin açıklamıştı! O ilde harekete geçildi: Okullarda cep telefonu yasaklandı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 18:36:00 -
Bakan Tekin açıklamıştı! O ilde harekete geçildi: Okullarda cep telefonu yasaklandı

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, önümüzdeki hafta başlayacak olan eğitim öğretim dönemi öncesinde dijital bağımlılıkla mücadele çerçevesinde okullarda cep telefonu kullanımına izin vermeyeceklerini söyledi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri ile Haftalık Planlama ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantısında konuşan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 2023-2024 eğitim-öğretim yılına yapılan hazırlık çalışmalarında okulların durumunu değerlendirdiklerini belirterek, “Eğitim-öğretim yılı başlında dağıtımı yapılacak olan kitapların durumunu görüştük. Yeni eğitim-öğretim yılının okullarda herhangi bir aksaklığa mahal vermeden başlaması konusunda aldığımız önlemlerimizi ve denetimlerimizi görüştük” dedi.

26 ekibin katılacağı robot yarışmalarının desteklenmesini önemsediklerini belirten Gümüş, “Dijitalleşme çağında tüm ilçelerimizle birlikte ilimizi ve ülkemizi ileriye taşıyacak projelerde en etkili şekilde yer almak istiyoruz. İlimizden 26 ekibin katılım sağlayacağı robot yarışmalarının desteklenmesi ve dijital içerikli projelere en üst düzeyde katılım sağlanması gerekiyor. Bizlerde bunu sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

Kastamonu’ya yeni atanan öğretmenlere yönelik tanışma organizasyonu gerçekleştirilmesi ile yeni başlayan öğretmenlere 25 saatlik eğitim verilmesi konusu üzerinde durduklarını ifade eden Gümüş, “Öğrencilerin sadece akademik anlamda değil kültürel ve sportif etkinliklerin planlanması, öncelikle ilkokul kademesinden başlayarak öğrencilerimizin yaşadığı şehri tanıması için sosyal-kültürel aktivitelerin yapılması gerekiyor. Dijital bağımlılıkla mücadele konusunda okullarımızda cep telefonunun kullanımına müsaade edilmeyecek ve ödevlerin sosyal medya üzerinden yapılmaması gerekiyor. Öğrencilerimizin eğitim yuvalarına güvenle ulaşabilmelerini sağlamak adına yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan tüm taşıma iş ve işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. Bizlerde bu konuyu yakından takip ediyoruz. İnşallah bir aksaklık olmadan okullarımız açılacak. Müdürlük birimlerince de yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk” şeklinde konuştu.

Gümüş, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayarak, önerilerini not alarak dinledi.

Bakan Tekin yeni kararı açıklamıştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İnşallah yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin sınıflarda cep telefonu kullanmalarını engelledik. Öğretmen arkadaşlarımızdan istirhamım; cep telefonlarını zorunlu olmadıkça derslerle kullanmazlarsa mutlu olacağız" ifadelerinde bulundu.
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