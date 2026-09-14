Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Yaptırmayan yola çıkamayacak!

"FARK YÜZDE 500 CİVARINDA" Trafik sigortası primlerine yaklaşık yüzde 2 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 58 bin 214 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 702 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında. Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 56 bin 566 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 428 lira oldu.