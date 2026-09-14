Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Yaptırmayan yola çıkamayacak!
Trafik sigortası primlerinde yapılan zammın ardından riskli ile risksiz prim arasındaki fark yüzde 500'e ulaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trafik sigortası primlerinde yapılan zammın ardından riskli ile risksiz prim arasındaki fark yüzde 500'e ulaştı.
Zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Bu ay geçerli olacak primleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi açıkladı. Otobüslerde rakam 423 bin liraya kadar çıkıyor.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 19 bin 405 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.
"FARK YÜZDE 500 CİVARINDA" Trafik sigortası primlerine yaklaşık yüzde 2 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 58 bin 214 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 702 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında. Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 56 bin 566 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 428 lira oldu.
"ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLME UYGULAMASI YAPILIYOR" 2026 yılı itibarıyla bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor. Trafik kazasına karışması halinde ise poliçe olmadığı için 2 bin 39 lira ceza ve karşı tarafa verilen hasar ödeniyor.
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