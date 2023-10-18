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Gündem Bakan talimat vermişti! Turkcell Filistin'deki Türk gazeteciler için harekete geçti
Gündem

Bakan talimat vermişti! Turkcell Filistin'deki Türk gazeteciler için harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-10-18 22:53:00 -
Bakan talimat vermişti! Turkcell Filistin'deki Türk gazeteciler için harekete geçti

Turkcell, İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim hakkı tanındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı tanınması talimatı vermesinin ardından GSM operatörleri de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Operatörler bölgedeki gazetecilere ücretsiz iletişim hakkı tanındığını duyurdu.

Filistin'de görev yapan gazetecilere ücretsiz iletişim hakkı 

Turkcell'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazze'nin büyük acısını derinden paylaşıyoruz. Bölgedeki müşterilerimizin iletişimlerine destek olmak için ücretsiz dakika, SMS ve internet tanımlıyor; Filistin'de görev yapan tüm basın mensuplarımıza ücretsiz ve sınırsız uluslararası iletişim hakkı sağlıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."


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