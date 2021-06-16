  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kabine karantinayı 31 Ağustos’a kadar uzatıyor!
Ankara'da deprem
Real Madrid'de bir devir sona erdi
Uydu takip cihazı takılıp denize bırakıldı
Siyaset Bakan Süleyman Soylu'dan başsağlığı mesajı
Siyaset

Bakan Süleyman Soylu'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'daki silahlı çatışmada şehit düşen Ercan Yangöz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 23:55:00 -
Bakan Süleyman Soylu'dan başsağlığı mesajı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Yahşi Mahallesi Giritli Sokak'ta saat 17.30 sıralarında ilçeye kaçak silah olduğu tespit edilen bir villa baskına giden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile şüpheliler tarafından girilen çatışmada polis memuru Ercan Yangöz şehit düştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Ercan Yangöz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla Bodrum'da, operasyondayken çıkan silahlı çatışmada Şehit düşen Kahraman Polisimiz Ercan Yangöz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Polis Teşkilatı'mız ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim Şehidimizin makamını ali eylesin" dedi.

Yangöz'ün, şehadet haberi, polis ve askeri yetkililerce Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinde aileye bildirildi. Şehidin babaevinin bulunduğu sokaklara ve evine Türk bayrağı asıldı. Ailenin komşuları ve yakınları da burada kurulan taziye çadırında bir araya geldi. Bekar olduğu öğrenilen şehit polis memuru Yangöz'ün yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay