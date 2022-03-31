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Siyaset Bakan Soylu'nun sözlerini kaldıramadı! Semra Kuytul, Soylu'yu hedef aldı
Siyaset

Bakan Soylu'nun sözlerini kaldıramadı! Semra Kuytul, Soylu'yu hedef aldı

Semra Kuytul, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Sivil Toplumla İlişkiler İl müdürleri ile buluşmasında Alparslan Kuytul için kullandığı ifadeleri hedef alarak, "Devlet yetkilisi dedikodu yapmaz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 23:56:00 - 2022-04-01 00:23:13

 Yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediye Birliği'nde (TBB) gerçekleştirilen Sivil Toplumla İlişkiler İl müdürlülerine yönelik hizmet içi eğitim programında konuştu.

'Her birinin kökü dışarıdadır'

Bakan Soylu, sivil toplum kuruluşu adı altında faaliyet gösteren birçok yapının ülkemizin birlik beraberliği hedef aldığını söyledi.

Türkiye'ye söylüyorum, LGBT'cilik, FETÖ'cülük, Kuytul'culuk, PKK'cılık, DHKP-C'cilik, bunların önemli bölümü sivil toplumculuk adı altında geliştirilmektedir. Bunların her birinin kökü dışarıdadır.

Bakan Soylu'nun konuşmasını Twitter hesabından paylaşan Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, Soylu'yu şu ifadelerle hedef aldı:

Devlet adamı dedikodu yapmaz, ortaya belge koyar.. Sadece laf!! Bu iftiraları ilk attığında da "ortaya belge koymazsanız yalancılığınız tescillenmiş olur" demiştik. O günden bu güne tık cevap çıkmamıştı. Yani yalancılık tescillenmiş oldu.

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