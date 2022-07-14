Bakan Soylu'nun hacca gitmeyip İstanbul'a geldiğini aktaran Barış Yarkadaş İmamoğlu'nu bombaladı: Senin yüzünden CHP oy kaybediyor

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TV100'de katıldığı canlı yayında, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hacca gideceğini İstanbul için yapılan uyarıların ardından ailesini gönderip kendisinin Türkiye'de kaldığını söyleyen Barış Yarkadaş, bugün ise İBB Başkanı İmamoğlu'na karşı parti içerisinde duyulan rahatsızlığı anlattı.

Parti içerisindeki en küçük yapılanmalarda dahi İmamoğlu'nun skandallarının konuşulduğunu vurgulayan Yarkadaş, "Bir CHP'li olarak Ekrem İmamoğlu'nun son dönemlerdeki tutumunu beğenmiyorum. İmamoğlu, balıkçı krizinden sonra ne yazık ki 8 puanlık bir oy kaybı yaşadı. Bu araştırmalar, rakamlar kendisinin önünde de var. Yaptığımız eleştiriler o kadar çok yankı buldu ki, CHP'nin çeşitli Whatsapp gruplarında da bu konu çok konuşuldu. İmamoğlu'nun bu tutumu beğenilmiyor." diye konuştu.