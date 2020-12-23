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Gündem Bakan Soylu'dan küçük Eymen'e sürpriz!
Gündem

Bakan Soylu'dan küçük Eymen'e sürpriz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beslediği kaplumbağasını annesinin bir başkasına vermesinden dolayı duyduğu üzülen Eymen'e sürpriz yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:18:00 -
Bakan Soylu'dan küçük Eymen'e sürpriz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beslediği kaplumbağasını annesinin bir başkasına vermesinden dolayı duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Eymen'e muhabbet kuşu hediye etti.

Osmaniye Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Eymen ve ailesine Soylu'nun hediyesi muhabbet kuşunu kafesiyle birlikte teslim etti.

Eymen'in, Bakan Soylu'dan istediği muhabbet kuşunu aileye teslim eden polis ekipleri, küçük Eymen'in paylaşımı nedeniyle Soylu'nun duygulandığını ve hayvan sevgisinden dolayı Eymen'i kutladığını belirttiler.

Küçük Eymen ve ailesi de Bakan Soylu'ya teşekkürlerini iletti.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Duyarlılığı ve hayvan sevgisi ile örnek olan Eymen'in özel isteğini, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla Osmaniye Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğimiz yerine getirdi. Artık ona arkadaşlık edecek minik bir dostu var" ifadelerine yer verildi.

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