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Bakan Soylu’dan, Karamollaoğluna sert yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ‘ahlaksız bir seçime doğru gidiyoruz’ sözlerine tepki göstererek, "Ahlaksız ben miyim? PKK’yı 2 tane milletvekilini TBMM’ye sokacağım diye PKK’ya ‘milli görüşü’ satmaya sen misin ahlaksız, kim ahlaksız? Zillet ittifakı 299 HDP, PKK iltisaklıyı CHP’den, Saadet Partisi’nden ve İYİ Parti’den listelerine koydu" dedi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:35
Bakan Soylu’dan, Karamollaoğluna sert yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ‘ahlaksız bir seçime doğru gidiyoruz’ sözlerine tepki göstererek, "Ahlaksız ben miyim? PKK’yı 2 tane milletvekilini TBMM’ye sokacağım diye PKK’ya ‘milli görüşü’ satmaya sen misin ahlaksız, kim ahlaksız? Zillet ittifakı 299 HDP, PKK iltisaklıyı CHP’den, Saadet Partisi’nden ve İYİ Parti’den listelerine koydu" dedi.


Bakan Soylu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında geldiği Denizli’nin Çivril ilçesinde vatandaşlara seslendi. Konuşmasında 31 Mart seçimlerinin önemine değinen ve seçimler üzerinden Millet İttifakı’na yüklenen Bakan Soylu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlunu sert sözlerle eleştirdi. Karamollaoğlu’nu ‘milli görüşü’ satmakla suçlayan Bakan Soylu, "Tezgah başka, yeni bir tezgah açtılar. Kim açtı? Yine oraların talimatı ile Kılıçdaroğlu açtı. Bakanı 24 Haziran’da PKK’yı meclise kimler taşıdı, ben mi, siz mi taşıdınız?Zillet ittifakı taşıdı, zillet ittifakı. Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bana laf atıyor ‘ahlaksız bir seçime doğru gidiyoruz’ diye. Ahlaksız ben miyim? PKK’yı 2 tane milletvekilini TBMM’ye sokacağım diye PKK’ya ‘milli görüşü’ satmaya sen misin ahlaksız, kim ahlaksız? Erbakan niçin milli görüş verdi ismini? Milli olduğu için verdi, bu ülkenin milli değerlerine sahip çıktığı için verdi. Şimdi siz PKK ile pazarlık yapıyorsunuz. PKK ile sözleşme imzalıyorsunuz. Bakın, Sezai Temelli diye bir adam var duydunuz mu? Adamın yüzünde meymenet yok, Allah adamın yüzünden rebabiyesini almış. Diyor ki Kürdistan’da biz kazanacağız? Kürdistan neresi? Var mı öyle bir yer? Zehirli dilleri ile her yeri zehirliyorlar. Batıda AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz diye bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyorlar" dedi.



"Zillet ittifakı 299 HDP, PKK iltisaklıyı listelerine koydu"


Millet İttifakı’nda yer alan partilerin listelerinde 299 kişinin HDP ve PKK ile iltisaklarının olduğunu öne süren Bakan Soylu şunları söyledi:


"Şimdi yapacakları tezgah şu; önümüzde 4,5 yıl var, 50 yıldır ilk defa 4,5 yıl seçim olmayan bir döneme giriyoruz. Hangi ülke bu kadar seçime dayanır? Allah aşkına her seçim vesayetin bize bir baskısı, her seçim ya sırtım ya karnım. İstikrar gitti gidiyor kim yatırım yapar? Yıllardan beri bu ülkenin 3 gün önünü görmemesi için her şeyi yaptılar. Önümüzdeki 4,5 yıl Türkiye’nin güçlü adım atması için Türkiye’ye güçlü bir adım atmasını engellemek için yeni bir tezgah hazırlıyor. Zillet ittifakı 299 HDP, PKK iltisaklıyı CHP’den, Saadet Partisi’nden ve İYİ Parti’den listelerine koydular."



"İki tane koltuk için PKK’ya yamuldular"


Millet İttifakı’nı iki tane koltuk için PKK’ya yamulmakla suçlayan Bakan Soylu, "Adamı gördünüz geçen canlı yayında konuştu o suratında meymenet olmayan adam ‘ey İmamoğlu, ey Mansur Yavaş bizim oylarımızla seçileceksiniz ve alacağımızı alacağız.’ Bana cevap vermesinler iki de bir cevap yetiştirmesinler, Cumhurbaşkanına cevap yetiştirmesinler. PKK’nın temsilcilerine cevap versinler yürekleri yetiyorsa. İki tane koltuk için PKK’ya yamuldular" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:35
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