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Gündem Bakan Soylu'dan İskenderun açıklaması: İkisi de elde
Gündem

Bakan Soylu'dan İskenderun açıklaması: İkisi de elde

Hatay'da meydana gelen terör saldırısının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerin ikisinin de elde olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 23:06:00 -
Bakan Soylu'dan İskenderun açıklaması: İkisi de elde

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde bir terörist kendini patlattı. Teröristn kendini patlatmadan önce polisle çatıştığı bildirildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaşanan terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristten birinin etkisiz hale getirildiğini ifade etmişti.

Bakan Soylu duyurdu: İkisi de elde

Konu ile ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş bir açıklama geldi.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun tweeti şu şekilde:

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