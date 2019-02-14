Bakan Soylu’dan HDP’ye eleştiri: “Sen Kandil’in milletvekilisin, PKK’nın vekilisin”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’yi eleştirerek, “Sen bu milletin milletvekili değilsin, seni bu milletin milletvekili olarak kabul etmiyoruz. Sen Kandil’in milletvekilisin, PKK’nın vekilisin, PKK’nın uşağısın ve oyuncağısın” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde AK Parti’nin seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. Burada halka seslenen Soylu, HDP’li milletvekillerine bölücü terör örgütü PKK’ya verdikleri destek nedeniyle tepki gösterdi. Soylu, “Neymiş Apo için HDP’li milletvekilleri yürüyecekmiş. Ne oldu? ‘Yürütürsek adam değiliz’ dedik, betona oturdular mı. Sen bu milletin milletvekili değilsin, seni bu milletin milletvekili olarak kabul etmiyoruz. Sen Kandil’in milletvekilisin, PKK’nın vekilisin, PKK’nın uşağısın ve oyuncağısın” ifadelerini kullandı.

FETÖ’ye yönelik operasyonlara ağırlık verileceğini söyleyen Soylu, “FETÖ ile mücadele ediyor muyuz? Siz 31 Mart’tan sonra onlara neler yapacağımızı bir görün” dedi.

“PKK’nın şah damarını kestik”

Soylu, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bugün terörle mücadele ediyoruz. PKK’nın şah damarını kestik. Bilmenizi istiyorum belini kırdık. Sadece burada değil. ABD diyecek ki ‘Afrin’e girme’, girdik ne oldu? Kim ne derse desin hükümetimizin kararlılığı, Cumhurbaşkanımızın talimatı, terör neredeyse başını ezeceğiz. Milletimizi bu beladan kurtaracağız. Bakın DEAŞ ile PYD anlaşmış durumda. 100 esiri bırakma karşılığında DEAŞ, Türkiye’ye bomba geçiriyor, PKK/PYD’de veriyor. Deyrizor’da petrolde anlaşıyorlar. ABD, DEAŞ’ı da, PYD’yi de, PKK’yı da koruyor. Hiç merak etmeyin 31 Mart’tan bizi güçlü çıkartın.”