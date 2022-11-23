Bakan Soylu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
Düzce’de meydana gelen depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gerekli bilgilendirmenin yapıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından Düzce’ye gitti. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Soylu açıklamalarda bulundu. Soylu; “Depremin olduğu 04.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız valilerimizle de görüşürken illeriyle ilgili bilgileri aldılar." İfadelerini kullandı.
Düzce'ye gitmişti
Soylu, saat 04.08'de meydana gelen ve merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle AFAD Başkanlığına geçerek koordinasyon merkezinde yetkililerden bilgi aldı, ardından incelemelerde bulunmak üzere helikopterle depremin meydana geldiği Düzce'ye hareket etmişti.
Yaşam
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