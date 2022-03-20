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Gündem Bakan Soylu'dan Alparslan Kuytul destekçilerine sert müdahaleye tepki! Soruşturma başlatıldı
Gündem

Bakan Soylu'dan Alparslan Kuytul destekçilerine sert müdahaleye tepki! Soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da Alparslan Kuytul destekçilerinin yaptığı yasa dışı gösterilerde, polisin sert müdahalede bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 22:49:00 -
Bakan Soylu'dan Alparslan Kuytul destekçilerine sert müdahaleye tepki! Soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul destekçilerinin yasa dışı gösterilerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan Kuytulcular, tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

"Soruşturma başlatılmıştır"

Sert müdahaleyle ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden Bakan Soylu, "Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

 

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