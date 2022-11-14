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Gündem Bakan Soylu'dan ABD'ye tokat gibi taziye cevabı! "Kabul etmiyoruz"
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Bakan Soylu'dan ABD'ye tokat gibi taziye cevabı! "Kabul etmiyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısından sonra ABD'nin yayınladığı taziye mesajını kabul etmediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 16:21:00 - 2022-11-14 16:42:16
Bakan Soylu'dan ABD'ye tokat gibi taziye cevabı! "Kabul etmiyoruz"

 Yeniakit.com.tr 

Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısından sonra, PKK ile işbirliği yapan tüm kurum ve kuruluşlarla Batı birbiri ile taziye yarışına gidi.

ABD Ankara Büyükelçiliği de riyakar ifadelerle terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'ndeki alana gelerek, hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıya ilişkin açıklamasında, "Biz, bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık." dedikten sonra Batı'nın ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.

Bakan Soylu ABD Büyükelçiliği'nin yayınladığı taziye mesajına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

Amerikan Büyükelçiliği’nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır.

Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimsenin topraklarında gözümüz yok, kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. Operasyonlar devam ediyor. Başarılı bir şekilde yapılan operasyonla elbette ki teröristler yakalandı.

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