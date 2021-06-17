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Siyaset Bakan Soylu'dan '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması! Kim olduğunu paylaştı
Siyaset

Bakan Soylu'dan '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması! Kim olduğunu paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçinin mevcut milletvekillerinden biri olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 14:26:00 - 2021-06-17 14:37:58
Bakan Soylu'dan '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması! Kim olduğunu paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile dün gerçekleştirdiği görüşmede Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği öğrenildi. Soylu, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi iddiası konuşulmaya devam ediyor. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı ziyarette bu konunun gündeme geldiği belirtildi.

Vekil ile ilgili bilgi verdi

Soylu, dün gerçekleştirilen görüşmede, ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin şu anda milletvekili olmadığını söyledi. Ayrıca İçişleri Bakanı'nın konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da bilgi verdiği de belirtildi.

Şentop, Soylu'ya mektup göndermişti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya mektup göndermişti. Şentop söz konusu mektupta Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçinin adını sormuştu. Soylu mektubu aldıktan üç hafta sonra, yani dün TBMM Başkanı Şentop'u makamında ziyaret etmişti.

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