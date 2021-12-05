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Gündem Bakan Soylu: Türkiye'yi bugün düşüremiyorlarsa...
Gündem

Bakan Soylu: Türkiye'yi bugün düşüremiyorlarsa...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eskiden fiske atıp düşürdükleri Türkiye'yi bugün düşüremiyorlarsa altyapımızın çelik kafeslerle örülmesindendir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 22:35:00 -
Bakan Soylu: Türkiye'yi bugün düşüremiyorlarsa...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eskiden fiske atıp düşürdükleri Türkiye'yi bugün düşüremiyorlarsa altyapımızın çelik kafeslerle örülmesindendir." ifadelerini kullandı.

Soylu, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaretinde partililere yaptığı konuşmada, etraflarındaki coğrafyanın şenlenmesini, birlikte yürüdükleri Cumhur İttifakı'nın sağlayacağını söyledi.

İddialı olduklarını ve hedeflerini gerçekleştirdiklerinde Türkiye'nin tüm dünyanın saygı duyduğu bir ülke olacağını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Eskiden fiske atıp düşürdükleri Türkiye'yi bugün düşüremiyorlarsa altyapımızın çelik kafeslerle örülmesindendir. Bu millet 15 Temmuz darbesine sokaklara çıkarak çıplak elleriyle müdahale etmişse bir daha Türkiye'nin geçmişte yaşadığımız kabus dolu günlere dönmemesi, demokrasiyi ve ülkemizin geldiği gelişmişlik ve kalkınmışlık düzeyini bir daha geri döndürmek istemelerine müsaade etmemesindendir. Tayyip Erdoğan bu ülkede güvenin simgesidir, Tayyip Erdoğan bu ülkede gelişmişliğin simgesidir, Tayyip Erdoğan bu ülkede hürriyetin ve adaletin bayrağıdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok alanda yenilikler ve devrimler yapıldığını aktaran Soylu, yatırımların durmadığını ve bu anlayışla ilerlediklerini kaydetti.

Soylu, 2023'te Türkiye'yi hak edilen yere getireceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İnancımızdan, anne-baba öğretimizden, atalarımızın bize bıraktıklarından ve bize bırakılan büyük medeniyet mirasından hiç vazgeçmeyeceğiz ve sımsıkı sarılacağız, bunu yaptığımız an Cenab-ı Allah bizimle beraberdir. Kim ne söylerse söylesin, hangi iftirayı atarsa atsın, hangi yalanı ortaya koyarsa koysun, bilesiniz ki koruyucumuz bu büyük millet ve doğru yolda gittiğimiz sürece koruyucumuz Allah'tır. Sizin yaşayacağınız ve yöneteceğiniz Türkiye, dünyanın parmak ısırarak ve gıptayla takip ettiği bir Türkiye olacaktır. Dönem dönem sıkıntılı süreçler yaşanabilir. Eğer zemininiz güçlüyse, eğer kuvvetliyse sıkıntıları aşmak ve bertaraf etmek bütün dünya o sıkıntıların içerisinde gark olurken, boğuşurken sizin için daha rahattır."

Birçok vesayeti aştıklarını vurgulayan Soylu, Türkiye'nin üzerine giydirilmek istenen ekonomik vesayeti de aşacaklarını söyledi.

Bakan Soylu, gençlere güvendiklerini, her türlü riski aldıklarını, her türlü mücadeleyi sürdürdüklerini ve gençlere inandıklarını belirtti.

Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Soylu'yu burada Başkan Yücel Yılmaz karşıladı ve şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Soylu Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nı da gezdi, gençler ve çocuklarla fotoğraf çektirdi. Soylu'ya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanvekili Vahdettin Çiftçi de eşlik etti.

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