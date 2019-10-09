Bakan Soylu Türkiye'deki terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır. Bu kadar açık ve net. Batı bu konuda samimiyetsizdir." dedi.

"Yurt içindeki terörist sayısı 500'e düştü"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yurt içindeki terörist sayısı 500'e düştü." bilgisini paylaştı..

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