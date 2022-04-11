Bakan Soylu Türkiye'de ne kadar PKK'lı kaldığını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri sebebiyle şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Ankara Çankaya Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilen programda, Bakan Soylu’nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş yer aldı.

Türkiye, birden fazla terör örgütüyle mücadele ediyor. Dünyada aynı anda bu kadar küresel terör örgütü ile birden mücadele eden bir devlet yoktur. PKK’sı bir yandan, DEAŞ’ı bir yandan, FETÖ’sü bir yandan, sol terör örgütleri bir yandan. Allah'a şükür hiçbirisine teslim olmadık. Bugün sol terör örgütlerinin kırsalda elemanı kalmadı. Şehir yapılanmalarında da bir etkinlikleri kalmadı. Şehirlerimizde 31 Aralık 2016 Reina saldırısından beri Allah'a çok şükür olsun bir tek terör eylemi olmuyor.

PKK’nın 150 civarında elemanı kaldı

2021 sonu itibariyle PKK’nın 150 civarında elemanı kaldı. Mağaralardan çıkamıyorlar. Şehirlerde teşkilatlanamıyorlar. Sol terör örgütleri ile beraber üniversiteleri tahrik etmeye çalıştılar ama onun da önünü aldık, bunu da izin vermedik. Türk Polis Teşkilatı 177 yaşındadır. 177 yılın en ağır güvenlik problemleri ile karşı karşıyadır ama saha başarısı olarak da teknik anlamda da, personel anlamında da, teknoloji kullanım açısından da 177 yılın en zirve noktasındadır.