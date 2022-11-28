Bakan Soylu sayıyı açıkladı! Yakalanan DEAŞ'LI bombacı sayısı...

Bakan Soylu, "Türkiye'de bu yıl 18 DEAŞ'lı bombacı yakaladık. 2020-2022 yıllarında 81 saldırı girişimi engellendi. Engellenenler arasında 2 yıl önce Anıtkabir'de keşif yapmış bir DEAŞ militanı da var." dedi.

Beyoğlu'ndaki hain saldırı hakkında konuşan Bakan Soylu, "Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Bayrampaşa'daki bir terör saldırısının engellendiğini aksi durumda tarihin en büyük patlamalarından birisinin İstanbul'daki bir AVM'de gerçekleşmiş olabileceğini aktardı.

Harem'de düzenlenmesi planlanan bir terör saldırısının da engellendiğinin bilgisini veren Soylu, "PKK terör örgütünün koordine ettiği İbrahim Zala, Ramazan Aslan ve Yaşar Samur isimli 3 örgüt mensubu 29 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Sigara paketlerine gizlenmiş, 5 kg ağırlığında telefon düzenekli patlayıcı ele geçirildi. Ve bunu Harem'de patlatacaklardı” dedi.