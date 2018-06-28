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Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım, kendisinin söylediğinden fazlası var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde HDP'li Pervin Buldan'ı aradığı iddialarına yanıt verdi.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:28
Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım, kendisinin söylediğinden fazlası var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’lıların AK Partili olduğu için bir bakkalı katletmesiyle ilgili Buldan’ı aramış ve, “Sizi CHP bile kurtaramayacak, o köyde taş taş üstünde bırakmayacağım” demişti.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan konuyla ilgili açıklama yaparak, haddini aşan sözler sarfetmişti.

Buldan, "Soylu, Ağrı Doğubeyazıt'ta gerçekleştirilen infazın sorumlusunun partimiz olduğunu iddia etti. 6 milyondan fazla insanın oyunu alan bir partiyi bu tür suçlamalarla karartlamalarına asla izin vermeyeceğiz. Soylu'nun bir partinin Eş Genel Başkanı'nı arayıp tehdit etmesi kabul edilemez. Herkes haddini bilecek, Soylu da haddini bilecek. İçişleri Bakanı bugüne kadar yapması gerekenleri yapmadı, HDP ile uğraştı. Ortada hepimizin kınadığı bir olay var. Gidip suçluları yakalamak yerine partimizle uğraşmaya devam ediyor, tıpkı seçimde olduğu gibi. Bütün bu sözlerini kendisine iade ediyoruz" demişti.

"KENDİSİNİN DEDİĞİNDEN FAZLASI VAR"

Bakan Soylu, Buldan'ın iddialarına cevap vererek, "Kendi çocuğu kızamık olunca hasta olunca hastane hastane koşarlar. En lüks hastanelere giderler. Orada Doğu ve Güneydoğu'da HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Evet aradım. Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır.

Arkadaşlarım o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gerekli soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Bu arkadaşımızın katilini bulacağız" dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 13:28
  1. Ağrı
  2. süleyman soylu
  3. pervin buldan
  4. hdp
  5. içişleri
  6. Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım

YORUM YAZ

  • ARİF KARAHAN ARİF KARAHAN 10 sa önce
    Bu katledilen vatandaşlara Şehidlik hükümleri uygulansın. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Katil köpekler de yaptıklarına karşılık ibretlik bir şekilde cezalandırılsın, leşleri meydanda sergilensin ve millet tükürsün. Sayın Soylu, bu cinayete devletin ve halkın cevabını ve Osmanlı tokadını dünya alem duysun.
  • muratmurat13 sa önce
    işine gelince arkanı pkk ya ypg ye yasla, onların militanlarının silahlarının gölgesinde dolaş, işine gelmeyince de git bul bizimle uğraşma.O halde masanın üzerine bir cümle koyayım.üzerine alınması gereken alır.Kİm pkk ile kol kola ise kim onlar ile can ciğer kuzu sarması ise şerefsizin önde gidenidir.
  • Adige_5454Adige_545415 sa önce
    Ne varsa ofluda var gerisi hikaye. Terörün bitmesi ancak seninle olur.
  • Sorumlusu Hdpkk ve Chdp..Sorumlusu Hdpkk ve Chdp..15 sa önce
    İspanya ETÖ terör örgütünün siyasi uzantısı Batasuna yi kapattı ve birkaç yıl içinde terör bitti...AHİM e başvuran partiye ret geldi...aynı kuralların Pkk terörüne açıkça destek veren Hdpkk içinde ivedilikle işletilmesi ve ülkemizin bu sosyalist-faşist partiden kurtarılması gerekir
  • alooaloo15 sa önce
    Soylu gerçekten soylu. Helal olsun.
  • İsmailİsmail10 sa önce
    Helal yiğidim sayın soylu aynen devam, bunların anlayacağı dil budur, bulun o canileri ve destekçilerini gebertin...alemi ibret için...Rabbim bu mürted örgüt ve destekçilerini kahreylesin...
  • ŞenolŞenol13 sa önce
    Adamsın Süleyman Soylu
  • EFE DENİZEFE DENİZ15 sa önce
    KESİNLİKLE AZ BİLE SÖYLEMMİŞ DEĞERLİ BAKANIMIZ.
  • MisafirMisafir13 sa önce
    Helal olsun.
  • ayhanayhan15 sa önce
    Yaşa Sayın Soylu, seninleyiz.
  • receprecep15 sa önce
    hiç kimse aldığı oyların arkasına sığınıp masumiyet edebiyatı yapmasın.kimden ne kadar oy alırsan al terröristliği ve destekçiliği meşru kılmaz laf üşgüzarlığına gerek yok yapılan işe bakılır ve sonuca gidilir.
  • eseseses11 sa önce
    başkanlık sistemine geçtiğimizi, soylunun söylemlerinden çok netanlayabiliriz. bundan sonra kimseye hesap vermek yok. türkiye kabuğunu çatlatmıştır ve yakın zamanda kabuğunu kırıp dışarı çıkacaktır.
  • Yunus16Yunus1614 sa önce
    ADAMSIN. DEVLETİMZİ ;ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA SÜLEYMAN BEY DEVLET BEY VE BİNALİ BEY YÖNETSİN. GÜVENİLİR ADAMLARIN NE KADAR AZ OLDUĞU 15 TEMMUZ DA BELLİ OLDU. ANKET YAPILSA % 75 DESTEK ÇIKAR.
  • HaticeHatice14 sa önce
    Bende bu arkadasa katiliyorum isimleri zikredilen kisiler tayyip beyin ve bu vatanin dostlari bu ulke icin cikarsiz menfaatsiz calisan arkadaslar bunlarin cogalmasi lazim ki kk lara terore fto ye firsat verilmesin insallah oda olacak
  • BabaBaba15 sa önce
    Sayın buldan şu iyi bilin ki terör yok.Sayın bakanımız sonuna kadar haklı.İnsan gibi yaşamak isteyen yaşasın.Yaşamak istemeyen terör yaratamaz.Maşa iseniz sizi maşa atayanlara bunu iyi söyleyin.kafalarını soksunlar.Dünyanın her neresinde olursanız olun.kafanız ezilir.dünyada kimse kimseye eziyet etmemeli.Herke ama herkes saygılı yamak zorunda.Beğenmeyen başka bir Dünya bulsun.Yeter be Harcanan emeğin,paranın ve giden canların karşılığı ne.Neden yeter be.Akıllı olunuz.Sayın bakanımız sonuna kadar haklı.ne oluyor size be.
  • ahmetahmet15 sa önce
    bu yigidin hastasiyim be
  • KorayKoray13 sa önce
    Aynen devam Bakanım. Helal olsun.
  • Ömer halis Ömer halis 13 sa önce
    SAYIN BAKANIMIZ SÜLEYMAN SOYLU'NUN YANINDAYIZ.SAYIN BAKAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK YANDAŞLARINA AZ BİLE SÖYLEMİŞ CHPKK BUNDAN SONRA TERÖRİST CENAZELERİNE GİTSİN ÇÜNKÜ CHPPK'NIN PKK'YA VERDİĞİ DESTEĞİ HERKES GÖRDÜ
  • Erhak Erhak 15 sa önce
    Bak şimdi çıkıp eşbaşkan 6 milyon seçnen diyor.CHP liler size diyor size.Bu infaz edilen bakkalın kanında siz de varsınız.Hdp ye Attığınız oy infaz kanı olarak geri döndü.sizin demokrasi anlayışınızı seveyim
  • HaticeHatice14 sa önce
    Bende bu arkadasa katiliyorum isimleri zikredilen kisiler tayyip beyin ve bu vatanin dostlari bu ulke icin cikarsiz menfaatsiz calisan arkadaslar bunlarin cogalmasi lazim ki kk lara terore fto ye firsat verilmesin insallah oda olacak
  • şenayşenay9 sa önce
    adamın dibisin süleyma soylu chp k...ekleri birde şehit cenazelerine gitmemizi kimse engelleyemez diyor seyiremi gidiyor
  • fatihfatih15 sa önce
    Adamsın SÜLEYMAN SOYLU. Sonuna kadar arkandayız. Taş üstünde taş bırakma gerekirse bizleri de çağır ki bir taşta biz bozalım
  • HaticeHatice14 sa önce
    Bende bu arkadasa katiliyorum isimleri zikredilen kisiler tayyip beyin ve bu vatanin dostlari bu ulke icin cikarsiz menfaatsiz calisan arkadaslar bunlarin cogalmasi lazim ki kk lara terore fto ye firsat verilmesin insallah oda olacak
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