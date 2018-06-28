Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım, kendisinin söylediğinden fazlası var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’lıların AK Partili olduğu için bir bakkalı katletmesiyle ilgili Buldan’ı aramış ve, “Sizi CHP bile kurtaramayacak, o köyde taş taş üstünde bırakmayacağım” demişti.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan konuyla ilgili açıklama yaparak, haddini aşan sözler sarfetmişti.

Buldan, "Soylu, Ağrı Doğubeyazıt'ta gerçekleştirilen infazın sorumlusunun partimiz olduğunu iddia etti. 6 milyondan fazla insanın oyunu alan bir partiyi bu tür suçlamalarla karartlamalarına asla izin vermeyeceğiz. Soylu'nun bir partinin Eş Genel Başkanı'nı arayıp tehdit etmesi kabul edilemez. Herkes haddini bilecek, Soylu da haddini bilecek. İçişleri Bakanı bugüne kadar yapması gerekenleri yapmadı, HDP ile uğraştı. Ortada hepimizin kınadığı bir olay var. Gidip suçluları yakalamak yerine partimizle uğraşmaya devam ediyor, tıpkı seçimde olduğu gibi. Bütün bu sözlerini kendisine iade ediyoruz" demişti.

"KENDİSİNİN DEDİĞİNDEN FAZLASI VAR"

Bakan Soylu, Buldan'ın iddialarına cevap vererek, "Kendi çocuğu kızamık olunca hasta olunca hastane hastane koşarlar. En lüks hastanelere giderler. Orada Doğu ve Güneydoğu'da HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Evet aradım. Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır.

Arkadaşlarım o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gerekli soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Bu arkadaşımızın katilini bulacağız" dedi.