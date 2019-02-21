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Bakan Soylu, Karadağ İçişleri Bakanı Nuhodzic’i kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye afet konusunda etkin ve aynı zamanda entegre bir sistem oluşturma konusunda önemli bir mesafe kaydetmiştir" dedi.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:43
Bakan Soylu, Karadağ İçişleri Bakanı Nuhodzic’i kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye afet konusunda etkin ve aynı zamanda entegre bir sistem oluşturma konusunda önemli bir mesafe kaydetmiştir" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadağ İçişleri Bakanı Mevludin Nuhodzic’i kabul etti. İçişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmenin ardından iki bakan basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, mevkidaşı ile heyetler halinde çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Görüşmenin karşılıklı güven anlayışının güçlenmesine ve iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesine çok önemli katkıları olduğunu ifade eden Soylu, "Bizim birçok bakışımızın ortak olduğu ve ikili ilişkilerimizin son dönemlerde çok önemli bir ivme kazandığı, her iki ülkenin de güç bulduğu belki de bugünkü noktaya gelişimizde en önemli faktördür" diye belirtti.


Karadağ’ın NATO üyeliğinin çok kısa zamanda başarılmasının, bölgedeki diğer ülkeler için de teşvik edici olduğunu değerlendiren Soylu, Karadağ’ın ekonomik ilerlemesini ve AB konusundaki adamlarının da takdirle izlenildiğini aktardı. Soylu, "Gerek Karadağ gerekse Türkiye, Balkanlarda ortak bir dış politika vizyonu gerçekleştirmektedir. Bölgemizi, ülkelerimizi ilgilendiren birçok konuda aynı hassasiyeti paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkilerimizi birçok yönüyle ele alma fırsatı bulduk. Gerek güvenlik iş birliği, gerek terörle mücadele, gerek düzensiz göç, gerekse de FETÖ ile mücadele konularında fikir alışverişlerinde bulunduk. Önümüzdeki dönemde de birlikte hareket etme irademizi ortaya koyduk. Özellikle Karadağ makamlarına FETÖ ile mücadele hususunda ülkemizle göstermiş olduğu dayanışma dolayısıyla müteşekkir olduğumuzu da ifade etmek isterim. Birlikte yaptığımız değerlendirmelerde emniyet birliklerimiz iş birliği ortaya koyacaklar, temas oluşturacaklar ve bugüne kadar gerçekleştirilen adımları çok daha iyi bir noktaya taşıyacaklar ve tecrübe aktarımı sağlanacak" şeklinde konuştu.



"Afet risklerinin azaltılmasına katkı sağlayacak"


Karadağ ile afet ve acil durum alanında iş birliğini çok daha somut bir zemine taşıma amacıyla "Afet ve Acil Durumlar Alanında İşbirliği Anlaması"nın imzalanacağını dile getiren Soylu, doğal ve insan kaynaklı afetlerin ve diğer acil durumların sınır tanımayan etkilerinin tüm dünya ülkeleri üzerinde hissedildiğini belirtti. Afetlerin, ülkelerin siyasi durumlarını tanımadığının altını çizen Soylu, "Afetlerin ve afetle ilgili konuların zamanında ve etkili bir çözüme ihtiyacı vardır. Burada da bölgesel ve ulusal iş birliği büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye de afet konusunda etkin ve aynı zamanda entegre bir sistem oluşturma konusunda önemli bir mesafe kaydetmiştir. Bu anlamda bu metin, ülkelerimiz açısından ileriye yönelik afet risklerinin azaltılması yönünde her iki ülke için de önemli katkılar sağlayacaktır" mesajını verdi.



Bakan Nuhodzic: "Ekipman desteği için Türkiye’ye teşekkür ediyorum"


Bakan Nuhodzic de gerçekleştirilen görüşmede her iki ülkenin de vatandaşlarını ilgilendiren konuları ele aldıklarını kaydetti. Özellikle terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve kanun dışı göçlerle ilgili konuştuklarını ifade eden Nuhodzic, "Aramızdaki iş birliği sağlam ve üst düzeyde ve bunlarla mücadele konusunda kararlıyız. Kontrolsüz ve kanun dışı göçleri durdurmamız gerekiyor. Türkiye’nin Suriye’deki sığınmacılara karşı gösterdiği yaklaşımı takdir ediyoruz. Bugün çok önemli bir anlaşmaya imza atacağız. Bu anlaşma aramızdaki işbirliğini pekiştirecek ve daha üst seviyelere taşıyacaktır" diye konuştu.


Konuşmaların ardından iki ülke arasında "Afet ve Acil Durumlar Alanında İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:43
  1. doğa

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