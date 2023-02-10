Bakan Soylu ile Azerbaycanlı komutanın duygulandıran diyalog: Kardeşin kardeşe borcu olmaz

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde ağır yıkıma yol açtı. Son yüzyılın en büyük facialarından biri olan depremin ardından yıkılan binalardan canlar kurtarılmaya çalışılıyor. Depremin 5. gününde de enkaz altında arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Türkiye'nin dünyadan yardım istediği deprem faciasına çok sayıda ülke karşılıksız bırakmadı. Bunlardan biri de kardeş ülke Azerbaycan. Deprem faciasının ardından Türkiye'ye yardım için yola çıkan Azerbaycanlı ekipler ülkemize geldi.

Azerbaycanlı komutanla duygulandıran konuşma

Enkaz altındaki arama kurtarma faaliyetlerine katılan ekiplerle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında geçen diyalog izleyenleri duygulandırdı. Deprem bölgesinde Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 34'ü sağlık çalışanı 725 personel arama kurtarma çalışmalarına katkı sağladı. Azerbaycan ordusuna bağlı arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş'taki çadırını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Azerbaycanlı komutan arasında geçen diyalog duygulandırdı.

İşte sözler:

Bakan Soylu: Çok sağolun.

Azerbaycanlı komutan: Borcumuzdur.

Bakan Soylu: Kardeşin kardeşe borcu olmaz.