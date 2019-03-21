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Bakan Soylu: "İHA’ların altına bir aparat koyacağız, kafalarını bile çıkaramayacaklar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnsansız Hava Araçlarının (İHA) altına öyle bir şey yaptık ki bir yazılım yaptık.

21 Mart 2019 Perşembe 17:07
Bakan Soylu: "İHA’ların altına bir aparat koyacağız, kafalarını bile çıkaramayacaklar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnsansız Hava Araçlarının (İHA) altına öyle bir şey yaptık ki bir yazılım yaptık. Şimdi altına bir aparat koyacağız artık teröristleri bırakın dağlarda yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar" dedi.


Bakan Soylu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında geldiği Denizli’nin Çivril ilçesinde vatandaşlara seslendi. Konuşmasında seçimlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek isteyen Bakan Soylu, ayrıca Adana’da HDP İl binasına yönelik yapılan operasyonun detayları hakkında da bilgi verdi. Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan futbolu biliyor değil mi? Biliyor. Erdoğan’ın eline şu topu bir verinde şu zillet ittifakının kalesindeki Kılıçdaroğlu’nun bir doksanına bir de çatalına çaksın. Dün bir operasyon yaptık. HDP Adana İl Binasına girdik, uzun zamandır takip ettiğimiz bir iş ve çok önemli verilere elde ettik. HDP binasında bundan 3 yıl önce mahkeme kurmuşlar. Çek senetçilik yapıyorlar. Şu Ankara’da Mansur Yavaş var ya o da çek senetçi, iş takipçisi. Orada da bir birilerini bulmuşlar, orada da PKK çek senetçilik yapıyor" diye konuştu.



"İHA’lara yeni yazılım yapıldı"


Bakan Soylu, terörle mücadelede gelinen noktaya değinerek İHA’larla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Bir şey söylemek istiyorum, insansız hava araçlarının (İHA) altına öyle bir şey yaptık ki, bir yazılım yaptık. Hani onlar uçuyor ve kıpırdatmıyorlar ya şimdi bir kademe daha üste geçtik. Şimdi altına bir aparat koyacağız artık teröristleri bırakın dağlarda yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar" dedi.



"2018 yılında uyuşturucudan ölen kişi sayısı önceki yıla göre yarı yarıya azaldı"


Konuşmasında son olarak uyuşturucu ile mücadeleye değinen Bakan Soylu, geçtiğimiz yılın verilerini paylaşarak, "’Uyuşturucu satıcıları okullarımızın etrafında görülürse polislerimiz tarafından ayakları kırılsın’ dedim yanlış mı söylemişim? Çocuklarımızın ezanı, bayrağı öğrenmesini engelleyip, aile yapısını bozacaklar, çocuklarımızın zihinlerini teslim alacaklar buna bizim müsaade etmemiz mümkün değildir. Bu da bir terördür. Bunu bir terör olarak görüyoruz. 2017 yılında 941 kişi uyuşturucudan öldü ve hemen koştuk Cumhurbaşkanımıza dedik ki ‘efendim bonzai var’ dedi ki ‘size talimat bütün gücüm sizinle beraber, devletin bütün imkanları elinizde bunun üzerine gideceksiniz.’ 2018 yılında ise Aralık ayı hariç yarıya yarıya düştü 491’e, bitmedi ve bu mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Programa AK Parti Denizli Milletvekilleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve MHP yöneticileri de katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:07
  1. doğa

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