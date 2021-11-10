  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu güzel haberi duyurdu
Gündem

Bakan Soylu güzel haberi duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, can kaybının olmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 02:08:00 -
Bakan Soylu güzel haberi duyurdu

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD Başkanlığımızdan aldığımız son bilgiye göre, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Allah'a şükür, can kaybımız yok. Yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin." ifadelerini kullandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde, altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana gelmiş, arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Yandaş’ diye tepinen solcular zor durumda! Cüneyt Arkın’ın yanındakini görenler gözlerine inanamadı
Gündem

‘Yandaş’ diye tepinen solcular zor durumda! Cüneyt Arkın’ın yanındakini görenler gözlerine inanamadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, son olarak Kuruluş Osman dizisinde oynayan ve bu nedenle bir takım solakların he..
Lütfü Türkkan'a kızıp İYİ Parti'den istifa etme kararı aldı
Siyaset

Lütfü Türkkan'a kızıp İYİ Parti'den istifa etme kararı aldı

Bir şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a kızan İYİ Parti Mardin İl Disiplin Kurulu üyesi ve şehit kardeş..
Habertürk'ten Sevilay Yılman açıklaması
Medya

Habertürk'ten Sevilay Yılman açıklaması

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını vatandaşın kız kardeşine yönelik ahlaksız sözleri sonrası akılalmaz güzellemele..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay