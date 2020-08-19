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Siyaset Bakan Soylu duyurdu! Acil çağrı numaraları tek bir hatta birleştiriliyor
Siyaset

Bakan Soylu duyurdu! Acil çağrı numaraları tek bir hatta birleştiriliyor

2021 yılında AFAD'dan jandarmaya kadar tüm acil çağrı hizmet numaraları 112’de birleştirilecek. Uygulamayı içişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:31:00 - 2020-08-19 13:02:20
Bakan Soylu duyurdu! Acil çağrı numaraları tek bir hatta birleştiriliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü'nde, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısına katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu 2021 yılında hizmete girecek olan yeni uygulamayı da açıkladı. Soylu AFAD’ın da dahil olduğu acil hizmet çağrı numaralarının hepsinin 112’de toplanacağını açıkladı.

112'de birleşecekler

Soylu "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Birleştirilecek numaralarla ilgili detaylar henüz belli değilken söz konusu uygulamanın acil hizmetlere ulaşmayı oldukça kolaylaştıracağı düşünülüyor.

Türkiye’de deprem ile ilgili yürütülen çalışmalara da değinen Soylu, binaların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesinin ehemmiyetine vurgu yaparak "Arabalarımızı yenilemek için gayret ettiğimiz kadar, binalarımızı yenilemek için gayret etmezsek doğru davranmış olmayız" dedi.

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