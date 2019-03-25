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Bakan Soylu: “Bir koltuk için PKK’ya yaşam tüneli açmaya çalışıyorlar”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bir tane koltuk için, bir tane belediye meclis üyesi için PKK’ya yaşam tüneli açmaya çalışıyorlar.

25 Mart 2019 Pazartesi 23:07
Bakan Soylu: “Bir koltuk için PKK’ya yaşam tüneli açmaya çalışıyorlar”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bir tane koltuk için, bir tane belediye meclis üyesi için PKK’ya yaşam tüneli açmaya çalışıyorlar. Doğu ve Güneydoğu’da yapamadıklarını bizden kinle, hınçla, intikamla şehirlerimizi huzursuz yaparak almak istiyorlar. Ne olursunuz buna müsaade etmeyin” dedi.


Kırıkkale’de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde halka hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart seçimlerinin sadece belediye başkanlığı seçimi olmadığını dile getirerek, “Eğer öyle düşünüyorsak, inanın biz de düşünüyorsak sadece Mehmet Saygılı’yı, sadece buradaki belediye başkanlarımızı, Kırıkkale’de belediye başkanlığı için sadece buradaysak biz eksik yapıyoruz. Hata yapıyoruz. On yıllardır bu yakamızdan düşmediler. Bu milletlin yakasından düşmediler” dedi.


Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“31 Mart’ta eğer bir zafiyete uğrarsak çok net ve açık bir şekilde daha önce bu fotoğrafı gördünüz, ben size başka bir ülkeden bir fotoğraf anlatıyor değilim. 1 Nisan sabahından itibaren Doğu ve Güneydoğu’da 6 yaşındaki masum çocukların eline taşı verirler, kaymakamları, valileri sokağa çıkamaz hale getirirler. İtibarlarını alt üst ederler. Bunu yaşadık hep beraber, hep birlikte yaşadık. Bugün benim ülkemde huzur var. Antalya’da 2016 yılında 6,5 milyon turist geldi. 2018 yılında 13,5 milyon turist geldi. 2019 yılında 16 milyon 500 bin gelecek. Mardin’e 2018 yılında 3 milyon turist gitti. Kılıçdaroğlu’nun biraz vicdanı olsa Tunceli’de 2019 yılında otellerde yer yok. Tunceli bir huzur şehri oldu. Siz Kılıçdaroğlu’ndan şöyle bir söz duydunuz mu? ‘Edepsiz Kürdistan diye bir yer yoktur. Ağzını topla’ diye duydunuz mu? Peki o baş olmak için yola çıkıp ta bugün kuyruk olan Meral Akşener’den böyle bir söz duydunuz mu? Çakma milliyetçi çakma. Artı şu rahmetli Erbakan’ın milli görüşü iki milletvekili için 24 Haziran seçimlerinde PKK’ya yamayan Temel Karamollaoğlu’ndan böyle bir söz duydunuz mu? Duymadınız değil mi? Peki Ankara adayları var, İstanbul adayları var, birinden böyle bir söz duydunuz mu? Şunu söyleyeyim tezgah nedir biliyor musunuz, bunlar sözleşmeyi imzalamışlar.”


“Türkiye’nin adım atacağı, büyüyeceği, yeniden bir sıçrama yapacağı, bütün dünyaya Türkiye’nin gücünü göstereceği, sözünü hüküm olarak anlatabileceği bir döneme gidiyoruz" diyen Soylu, "Biz bir tek şey istiyoruz. Şu neslin çektiklerini, darbe gördünüz öyle mi Allah’ını severseniz ya kaç yıl başörtüsü meselesi ile bizi uğraştırdılar. Uğraştırmadılar mı? Bir annenin iki kızını birbirinden ayırdılar mı ayırmadılar mı? Başı örtülüsü de, başı açığı da Meclise gidiyor mu? Ülke bölündü mü? Ülke parçalandı mı? Hayır. Cumhuriyetim büyüdü, ülkem büyüdü, ülkem güçlendi, milletimiz kuvvetlendi, milletimiz. Kıymetli hemşehrilerimiz şimdi şu önümüzdeki 4.5 yıl Tayyip Erdoğan futbolu biliyor mu, ayağına top yakışıyor ha şu Tayyip Erdoğan’ın ayağına topu verin de şu 4.5 yıl Kılıçdaoğlu’nun kalesinin bir doksanına çaksın, bir de çatalına çaksın” şeklinde konuştu.



“Kırıkkale’yi dünya markası yapacak birlik getiriyoruz”


AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı’nın emrinde olduğunun altını çizen Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:


“Recep Tayip Erdoğan’ın yol arkadaşı ve İçişleri Bakanı olarak söz veriyorum. Bende Mehmet Saygılı’nın emrindeyim. Allah mahcup etmesin inşallah. Yerleri tahsis ettirdik, Kırıkkale’ye bakanlığımız ile ilgili iki tane önemli şey getiriyoruz. Birisi bir tugay seviyesinde Jandarma Eğitim Birliği getiriyoruz, bütün hazırlıkları yaptık. Jandarma Eğitim Birliği bildiğiniz eğitim birliklerinden değil ha, bakın öyle bildiklerinizden değil. Bütün uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek ve yüzümüzün akı olacak, Kırıkkale’yi de bir dünya markası yapacak bir birlik getiriyoruz. Bir de ben trafik konusunda hassasım biliyorsunuz. Bakın size önemli bir rakam vereceğim. Türkiye’de 7 bin 427 kişi 2017 yılında trafikten öldü. 2018 yılında 6 bin 638 kişi öldü. Yani 744 kişi düştü. Şimdi neyle gidiyoruz biliyor musunuz bakın önemli bir rakam yüzde evet 39’la, 2019’da ölüm oranları yüzde 39 azalıyor. Bu 2 binin üzerinde insanın az ölmesi anlamına gelir. Şimdi inşallah burada çok güzel çocuklarımıza, gelecek nesillerimize güzel bir trafik pisti yapıyorlar ama nasıl biliyor musunuz herkes gördüğünde parmağını ısıracak. Bir de jandarma için mühimmat deposu ve başka işlere yarayabilecek bir lojistik deposu yapıyoruz ve orada da bir sürü insan çalışacak. Hiç merak etmeyin, buralarda güzel yatırımlar ve güzel hizmetler ortaya koyacağız."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 23:07
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