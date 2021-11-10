  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu: 'Allah'a şükür, can kaybımız yok'
Gündem

Bakan Soylu: 'Allah'a şükür, can kaybımız yok'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, can kaybının olmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 09:54:00 -
Bakan Soylu: 'Allah'a şükür, can kaybımız yok'

Malatya'da Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde, altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana gelmişti. Çöken binanın çevresinde arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olaya ilişkin sosyal medya hesabından son durum açıklaması yaptı. Soylu açıklamasında,"AFAD Başkanlığımızdan aldığımız son bilgiye göre, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Allah'a şükür, can kaybımız yok. Yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı'dan TOGG'a büyük terbiyesizlik!
Medya

Fatih Altaylı'dan TOGG'a büyük terbiyesizlik!

TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş'ın ağırladığı Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ziyaretini köşesine taşıdı. Ağırlandığı yere ilişkin yazısında h..
Koç Holding'den 'batarya' açıklaması
Ekonomi

Koç Holding'den 'batarya' açıklaması

Koç Topluluğu tarafından batarya üretim tesisi kurulması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü yönünde çıkan haberlere ilişkin Koç Holding, açıkla..
Akşener
Siyaset

Akşener "korucu" dedi, küçük kızına şiddet uygulayan manyak çıktı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında korucu başkanı olarak tanıttığı Ali Haydar Yener'in korucuların taleple..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay