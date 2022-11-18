Bakan Soylu ABD'nin taziyesini kabul etmemişti! Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert çıkış

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İstiklal Caddesi'nde 13 Ekim pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Terör saldırısının üzerinden 24 saat geçmeden saldırının faili terörist Ahlam Albashır saklandığı yerde emniyet ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı. Teröristin verdiği ifadeler neticesinde saldırıyla bağlantısı ortaya çıkanların da aralarında bulunduğu onlarca kişi gözaltına alındı.

"ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz"

Taksim'deki terör saldırısı tüm Türkiye'yi yasa boğarken terörle cansiperane mücadele eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin taziyesini kabul etmediğini belirterek, "Biz, bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum: Amerikan Büyükelçiliği’nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır. Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimsenin topraklarında gözümüz yok, kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçiliği'nden 'müttefiklik' mesajı

Soylu'nun açıklamalarının ardından ABD Büyükelçiliği Türkiye ile müttefikliğe dikkat çekerek, "Amerika Birleşik Devletleri, terörün her şeklini kesin olarak kınamakta ve değerli NATO müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içinde hareket etmektedir" mesajını yayımladı.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Bakan Soylu'ya destek

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Cübbeli Ahmet Hoca da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin üzüntüsünü dile getiren ve vefat eden vatandaşlar için dua eden Cübbeli Ahmet Hoca, Bakan Soylu'nun açıklamalarını destekledi.

"Bunların taziyesi kabul edilmez"

Cübbeli Ahmet Hoca şunları söyledi:

"Bir dolap çevirdiler. Arkasında illa ki Amerika var, İsrail var. Zaten bunlara silah veren kim, tırları gönderen kim? Onun için Bakanımız Süleyman Soylu'nun taziyeleri kabul etmemesini takdir ediyoruz. Bunların taziyesi kabul edilmez. Katil zaten cenazeye gelir, ön safta durur."