Bakan son rakamı açıkladı! 271 milyar TL'lik rekor

Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran, vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi kamu alacaklarına iki yapılandırmada 271.8 milyar liralık tarihi rekor kırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2020 ve 2021 yılında yapılandırma kapsamında 77.5 milyar liralık tahsilat gerçekleştiğini söyledi. Son iki yapılandırmaya başvuranların sayısı 16 milyonu geçti. 7256 ve 7326 sayılı kanunlarla vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu alacıklarının yapılandırılmasına ilişkin sorulara yanıt veren Bakan Nebati, 17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun ile 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile alacakların daha uygun koşullarda ödenmesi konusunda vatandaşlara çok önemli imkân ve kolaylıklar getirildiğini söyledi. Bakan Nebati, soru önergesine verdiği yanıtta, 2020'deki yasal düzenleme kapsamında toplam 115.9 milyar lira, 2021'deki yasal düzenlemeyle de 155.9 milyar tutarında alacağın yapılandırıldığını açıkladı. Böylece iki yıllık dönemde toplam yapılandırma 271.8 milyar liraya ulaştı. Bakan Nebati, kanun kapsamında 2020'de 2.2 milyar lira, 2021'de da 21 milyar lira olmak üzere 23.2 milyar lira yapılandırılırken geçen yıl 54.3 milyar lira tahsilat yapıldığını ifade etti.

Avantajlar sağlandı

Her iki yapılandırma da vatandaşlara önemli avantajlar sağladı. Kamuya borcu olan vatandaşlara 18 aya kadar yapılandırma imkânı sağlanırken, genel sağlık sigortası borcunda anaparayı yatıranın faizi, gelir testi yaptıranın borcu silindi, primi de devlet ödüyor. Örneğin, prim yapılandırmasıyla 2008'de bin 200 lira anapara borcu olan bir kişi peşin ödemeyle 3 bin 580 liralık faiz borcundan sadece 82 lira ödeyerek kurtuldu.

Öğrenci kredisinde adli takipler durdu

Bakanlık verilerine göre 4 milyon üniversite mezununun da 5 milyara yakın öğrenim, harç kredisi borcu yapılandırıldı. Faizler nedeniyle anaparası iki üç katına çıkan Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının faizsiz, cezasız kapatılma imkânı sağlandı. Peşin ödemede gecikme faizi silinirken, ödemeler 18 aylık taksitlerle yapılandırıldı.

Emeklilik kapısı açıldı

Binlerce Bağ-Kur'lu vatandaş dondurulan sürelere ait prim borçlarını yeni yapılandırma kapsamında ödeyerek emeklilik imkânı kazandı. Yapılandırma kanunu kapsamında ihya hakkından köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar da yararlandı. Emeklilik hakkı elde edenlere prim borçlarını kapatmaları için kamu bankaları aracılığıyla da kredi desteği de sağlandı.

"Londra'daki gelişmeler olumlu geçti"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'da çeşitli bankaların üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla yaptıkları bire bir görüşmelerin çok olumlu geçtiğini bildirdi. Görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Nebati, şu ifadeleri kullandı: "Bugün (dün) Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız bire bir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da (bugün) görüşmelerimize devam edeceğiz."

Kaynak: Sabah