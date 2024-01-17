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Ekonomi Bakan Şimşek: Tahsilat performansını iyileştirdik
Ekonomi

Bakan Şimşek: Tahsilat performansını iyileştirdik

Yeniakit Publisher
2024-01-17 18:10:00 -
Bakan Şimşek: Tahsilat performansını iyileştirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tahsilat performansını iyileştirdiklerini belirterek, '2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023'te 3,2 puan artarak yüzde 92,7'ye yükseldi.' ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Tahsilat performansını iyileştirdiklerinin altını çizen Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023'te 3,2 puan artarak yüzde 92,7'ye yükseldi. Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular bire bir bilgilendirildi."

Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldığına işaret eden Şimşek, çalışmalar sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngörülenden daha iyi bir gelir performansı gerçekleştiğini kaydetti.
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