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Eğitim Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması!
Eğitim

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediklerini söyledi. Selçuk eğitim bütçesini 211.993 milyon TL olarak açıkladı. Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım bütçesinin ise yüzde 94 artırılarak 11.3 milyar TL'ye çıkarıldığını söyledi

Yeniakit Publisher
2020-12-13 20:47:00 - 2020-12-13 20:56:45
Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk şunları söyledi:

"Eğitim bütçemiz, 211 milyar 993 milyon 156 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2021 yılı merkezî yönetim bütçesinin yüzde 15,7’sini oluşturmaktadır. Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için yatırım bütçemizi, 5,8 milyar TL’den yüzde 94 artırarak 11,3 milyar TL’ye çıkartıyoruz.

Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak ve 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin internet bağlantılı tablet daha dağıtılacak."

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