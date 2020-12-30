Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin, "Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA'da yer alan son dakika haberine göre Selçuk, "Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik." dedi.

Kovid-19 tedbirlerine ilişkin de konuşan Bakan Selçuk, "Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız." açıklamasında bulundu.