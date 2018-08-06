0553 313 94 23

Bakan Selçuk'tan atama bekleyen öğretmenlere müjde

Bakan Ziya Selçuk, KPSS'ye girip atama bekleyen binlerce öğretmene atama müjdesi verdi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 20:20
Bakan Selçuk'tan atama bekleyen öğretmenlere müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 100 günlük eylem planını açıklarken "Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz." demişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, atama bekleyen öğretmenlere müjdeyi verdi.

100 GÜN İÇİNDE 20 BİN ÖĞRETMEN

Bakan Ziya Selçuk sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "100 gün içinde 20 bin öğretmen ataması yapacağız. Ülkemizde eğitimin gelişmesi için bizleri sürekli cesaretlendiren Cumhurbaşkanımız Sn. @RT_Erdogan'a, destekleri için Hazine ve Maliye Bakanımız @BeratAlbayrak'a @tcmeb ailesi adına şükranlarımı sunuyorum.Hayırlı ve uğurlu olsun."

 

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR YAĞDI

Bu paylaşımın ardından mevcut atamalara ek olarak 20 bin kontenjan daha açıldığından emin olan öğretmen adayları sosyal medyada Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a teşekkürlerini iletmek için #20BinEkAtamayaTeşekkür hastagi açarak binlerce teşekkür mesajı paylaştı.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 20:20
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Milli Eğitim Bakanı
  3. Ziya Selçuk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
    1. ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
    2. O üniversiteden dev vurgun!..
    3. Devşirme İngiliz Johnson'dan Müslüman..
    4. Akılalmaz olay! İngiliz F-35 pilotu..
    5. Pompalı tüfek katliamı! 30 kişi geldiler
    6. ABD’nin devlet terörü: Hiroşima
    7. İki çocuk babası genç adam feci..
    8. Diyarbakır'da zehir tacirlerine..
    9. Nazilerden skandal eylem! Suriyeli..
    10. Adana Demirspor maçı öncesi Kardemir..
    11. Saadet Partisi'nden flaş kongre..
    12. Donald Trump yaptırım kararnamesini..
    13. Donald Trump imzaladı! İran'a..
    14. Ünlü gemiden rest: Mülteci kurtarmak..
    15. Zonguldak'ta pompalı dehşet!
    16. Mardin'de arazi kavgası: 7 kişi..
    17. Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 1..
    18. Zonguldak'ta 4 yaşındaki çocuğu yılan..
    19. İBB Başkanı Uysal: İki sene sonra..
    20. Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü..
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama