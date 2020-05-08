Bakan Selçuk: “Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor! Korona virüsün çalışma hayatımız üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak işçimizi, işverenimizi ve istihdamı korumak temel amacımız” dedi.