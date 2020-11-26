Bakan Selçuk görme engelli çocuklar için yürütülen çalışmaları paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görevinde Kovid-19 salgını öncesi görme engelli öğrencilere ziyaretini hatırlattı.

Ziyaret ettiği öğrenciler arasında yatılı görme engelli öğrencilerin de olduğunu belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Görme engelli bir çocuğu yatılı okula göndermenin bir ebeveyn için ne kadar zor olduğunu bir düşünün. Bu aileler bu kararı vermek zorundadır, çünkü çocukları iyi bir eğitim alırsa ve hayata tutunmayı kendi başlarına öğrenirlerse, her şeyin üstesinden gelebilirler. Bu yüzden o ebeveynler biz öğretmenlere daha çok güveniyorlar, görme engelli çocuklarımızı salgınla uzaktan eğitim programına kaydettirmek zorunda kaldık, sürecin onlar için daha zor olduğunu anlayacaksınız.

Bugün işi yerinde görmek için öğretim ekipmanı inşa merkezimize gittim. Her çocuğumuza kaynak desteği sağlıyoruz. Kitapları, Türkiye'nin otomatik baskı makinesinde ilk Braille kağıdı olarak geliyor, Braille ile basılıyor Kitab evlerine yollanıyor. Biz, 18 milyon çocuğun her birinin saçını okşayarak gece gündüz çalışan bir aileyiz. "