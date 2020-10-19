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Gündem Bakan Selçuk duyurdu: 19 Ekim itibariyle açılıyor
Gündem

Bakan Selçuk duyurdu: 19 Ekim itibariyle açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullar ile 8. ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinler 19 Ekim tarihinden itibaren açılacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 23:05:00 -
Bakan Selçuk duyurdu: 19 Ekim itibariyle açılıyor

Yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarla 8. ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin 19 Ekim tarihinden itibaren açılmasına karar verildiği bildirildi.

Bakan Selçuk imzası ile illere gönderilen yazıda, 21 Eylül'de okul öncesi eğitimle ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandığı anımsatılarak, ilkokul kademesinin diğer sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda ise 12 Ekim'de yüz yüze eğitime geçildiği kaydedildi.

Okul kantinlerinin 13 Mart 2020'den bu yana kapalı olduğunun anımsatılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim'de açılmasına karar verilmiştir."

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