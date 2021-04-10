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Eğitim Bakan Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitim istiyoruz ama...
Eğitim

Bakan Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitim istiyoruz ama...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 20:39:00 -
Bakan Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitim istiyoruz ama...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı CNN Türk yayınında yüzyüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Yüz yüze eğitim önceliğimiz ama...'

Vaka sayılarındaki hızla artışa ilişkin 'Okullar kapatılacak mı?' sorusu yöneltilen Bakan Selçuk, şöyle cevap verdi:

"Burada önemli olan şu, elbette sorunlar yaşanıyor. Bizim işimiz bu sorunların yaşanmamasını sağlamak ve çözmek ama genel olarak baktığımız zaman biz neredeyiz sorusunun cevabıyla ilgileniyoruz. Türkiye olarak uzaktan eğitim ile ilgili hazırlıklar bakımından dünyada ilk 5 ülke için diyebiliriz. TV kurmak ve canlı ders yapabilmek, bunların sayısının yüksekliği gibi birçok parametrede mesafe aldık. Genel tabloda çok mutlu olmadığımız bir durum var şundan dolayı; çocuklarımızın öğrencilerimizin okulda olmasını arzu ediyoruz. Yüz yüze eğitim bizim önceliğimiz ama daha öncelik tanıdığımız şey sağlık. Okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Biz çok kontrollü bir şekilde okulları açamaya çalışıyoruz."

Yerinde karar dönemini hatırlattı

"Biz bu süreci günlük ve anlık takip ediyoruz. Dünyayı da takip ediyoruz. Hangi ülkede ne tür tedbirler alınıyor noktasında. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi sınıflar düzeyler açılmalı kapanmalı gibi bir takım öngörülerimiz var. 8-12. sınıflar gibi sınıfların sınav dönemi nedeniyle fırsat eşitliğini sağlamak gibi bazı ilkesel tutumlarımız var. Ama ilin durumu neyi gerektirirse o ilde ihtiyaç duyduğunda, valilik gözetiminde kararlar alınıyor. Biz de burada yerinde karar kavramı çerçevesinde hangi illerde ne oluyor, takip ediyoruz."

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