Bakan Selçuk açıkladı: Bir ayda 500 bin tablet dağıtılacak
TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddelerinin görüşmeleri sırasında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20-30 yıl sonrasını biçimlendiren politikalarla ilgili çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediklerini ifade eden Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye” dedi. Selçuk 500 bin tablet dağıtımı için de, “21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak, 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tablet dağıtılacak.”