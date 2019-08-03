0553 313 94 23

Bakan Selçuk: "168 bin yaşlımıza evde bakım desteği vermekteyiz"

Darülaceze içerisinde bulunan Darülirfan Toplantı Salonu yenilenmesinin ardından düzenlenen törenle hizmete açıldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:19
Bakan Selçuk: "168 bin yaşlımıza evde bakım desteği vermekteyiz"

Darülaceze içerisinde bulunan Darülirfan Toplantı Salonu yenilenmesinin ardından düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yaşla birlikte ortaya çıkan engellilik durumlarını da göz önüne olarak bugün 168 bin yaşlımıza evde bakım desteği vermekteyiz" diye konuştu.


Şişli’de bulunan Darülaceze Başkanlığı içerisinde yer alan Darülirfan Toplantı Salonu yenilenmesinin ardından hizmete açıldı. Açılış törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Darülaceze İdari Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan,Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Darülirfan Toplantı Salonu açılış konuşmalarının ardından kesilen kurdeleyle hizmete açıldı. Törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,’’ Hükümetimizin yaşlılarımıza dair vizyonunu ortaya koymak amacıyla Cumhurbaşkanımızın himayelerinde geçtiğimiz Şubat ayında 1’inci Yaşlılık Şurası’nı düzenledik. Türkiye’den ve Dünya’nın farklı ülkelerinden gelen 3 bin kişinin,bakanlar, bilim insanları ve bürokratların katılımıyla düzenlenen Yaşlılık Şurası ülkemiz için bir ilkti. Tüm tarafların katkılarıyla 2019-2023 “Türkiye Yaşlı Vizyon Belgesi” hazırlık çalışmalarını da tamamladık’’ ifadelerini kullandı.



"168 bin yaşlımıza evde bakım desteği vermekteyiz"


Yaşlı bakımına yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan Selçuk,’’ Yaşla birlikte ortaya çıkan engellilik durumlarını da göz önüne olarak bugün 168 bin yaşlımıza Evde Bakım Desteği vermekteyiz.Bugün özel huzurevleriyle birlikte bakanlığımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı toplam 401 yatılı bakım kuruluşunda yaklaşık 27 bin kişiye hizmet sunuyoruz. Bu hizmetlerimizi sunarken sosyal devlet anlayışımız gereği düşük ücret uyguluyor ya da koşullara göre büyüklerimizi ücretsiz misafir ediyoruz.27 Gündüzlü Yaşam Merkezimiz ile de ailelerin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyoruz. Yaşlılarımız için bu sayıyı yıl sonuna kadar inşallah 44’e çıkaracağız. Ayrıca ailelerimizin baktığı yaşlı büyükleri, yatılı kuruluşlarımızda bir yıl içinde 30 güne kadar misafir ediyorduk. Artık ailelerimizin hac, umre gibi uzun dönemli seyahatlerinde veya vefat gibi durumlarda gözleri arkada kalmaması için bu süreyi 45 güne çıkardık. Ayrıca gündüzlü bakım hizmetleri modelini de yaygınlaştırıyoruz.Yaşlı bakım hizmetleri veren kuruluşlarımızda da süratle ihtisaslaşmaya doğru gidiyoruz’’ şeklinde konuştu.


Darülaceze’nin önemine vurgu yapan Darülaceze İdari Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, ‘’Gelecekte dünyada kendimize bir yer ararken, Türkiye olarak gelecek perspektifi yakalamaya çalışırken, geçmişimizden bağımsız olarak bunu yapmaya çalışırsak o gelecek bizim geleceğimiz olmaz. Avrupa’ya, Amerika’ya benzeriz. Belki teknolojik olarak yakalar geçeriz. Ancak biz halen o zaman biz olur muyuz? Bu soruyu sorduğumuz zaman şunu görüyoruz. Avrupa’nın karanlık bir çağ geçirdiği dönemde biz aydın bir çağ yaşıyorduk. Bilim ve fende dünyanın en aydın insanları bizim İslam medeniyetimizin içinden çıkmış. Öyle zaman gelmişki zekat verilecek insan bulunamamış. Biz bunları yaşadıysak, yaşattıysak yeniden aynı ilhamla, kendi kimliğimizle, kendi inancımızdan aldığımız ilhamla gelecekte Türkiye’yi dünyanın en ileri noktasına taşıyabiliriz. Darülaceze ; Bana öyle geliyor ki, bütün bu felsefenin temsilidir aynı zamanda. Rengine, kimliğine, dinine bakılmaksızın insana insan olduğu için değer verilmesini yaşatmışız. İnsana verilen önem her şeyin ötesindedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşatmazsanız devletin yaşaması mümkün değildir. Bu sebeple Darülacezeye yaşatmamız lazım’’ diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:19
  1. doğa
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk hacıları için Arafat’ta klimalı çadırlar kuruluyor
    1. Türk hacıları için Arafat’ta klimalı..
    2. Bakan Varank’tan Uzay Ajansı kadro..
    3. Hisarcık’ta domuzlar mısır tarlalarına..
    4. TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da
    5. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel..
    6. Binali Yıldırım çatık kaşlı portresini..
    7. ATA AÖF OBS 3 ders sınav sonucu nasıl..
    8. Tunceli'de teröristlere ait silah ve..
    9. Festivol’de Türk Geceleri ile..
    10. Bilecikli genç haltercilerden büyük..
    11. İzmir'de orman yangını
    12. GÜNCELLEME - Gaziantep'te doktora darp..
    13. Özel sporcudan dünya ikinciliği
    14. Tosya’da 15 Temmuz Milli Birlik Kupası..
    15. Tosya’da trafik ekiplerinden hız..
    16. Akdeniz'de 5.0 şiddetinde korkutan..
    17. Yaşlı kadının evi gözlerinin önünde..
    18. SAÜ’den, AYM’nin ’Barış Bildirisi’..
    19. Yıllara meydan okumanıza yardımcı..
    20. Tarihi Sakarya Köprüsü yenileniyor
    21. Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu:..
    22. Barzani'den BM'ye Ezidi çağrısı
    23. Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
    24. TÜGVA’dan 1 yılda 60 faaliyet
    25. Telefon ve internet bağımlığına dikkat..
    26. 2019 PMYO sınav başvuruları nereden..
    27. Esnafa 1 milyar 100 milyon lira kredi
    28. Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
    29. Cengiz Sezici kimdir? Cengiz Sezici..
    30. Saadet Partisi İl Başkanları ve İl..
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı