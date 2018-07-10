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Bakan Ruhsar Pekcan, görevi Nihat Zeybekci'den devraldı

Ticaret Bakanı Pekcan, görevi eski Ekonomi Bakanı Zeybekci'den devraldı.

10 Temmuz 2018 Salı 19:59
Bakan Ruhsar Pekcan, görevi Nihat Zeybekci'den devraldı

Pekcan, bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"Yol arkadaşlarım" dediği kadın girişimcilerden de farkındalık  yaratmalarını isteyen Pekcan, daha çok efor beklediğini söyledi.

Pekcan, iki bakanlığın birleştirilerek Ticaret Bakanlığı adı altında  toplandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Zaten büyük bir aileydik, şimdi daha büyük bir aile olduk ve  birlikteliği uyum içinde ve özveriyle daha fazla çalışarak devam ettireceğiz.  Sizden de desteklerinizi bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vermiş olduğu bu  görevi layığıyla yerine getirip, 2023 hedeflerine ulaşmak için iş dünyasıyla  beraber daha fazla çalışarak, daha fazla özveriyle elimizden gelen gayreti  göstereceğiz. Kadın girişimler adına söz veriyorum. Diğer iş dünyasından daha  fazla katkı bekliyorum."

Pekcan, Zeybekci'nin ne kadar özverili ve yoğun tempoyla çalışarak  başarıya ulaştığını yaşayarak gördüğünü söyledi, "Huzurlarınızda ekonomiye  yaptığı katkılardan, yarattığı projelerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."  dedi.

"BU CAN BU BEDENDE OLDUKÇA"

Nihat Zeybekci de belediye başkanı, milletvekili ve bakan olarak 14  yıldır ülkeye ve millete hizmet ettiğini söyledi.

Son 61, 62, 63 ve 65. hükümetlerde Ekonomi Bakanlığı yaptığını  hatırlatan Zeybekci, "Tam 4 yıl 15 gün Ekonomi Bakanlığı görevini yaptık." dedi.

Erdoğan'a, kendisine güvenerek böyle hizmetlere dahil olma fırsatı  verdiği için minnet ve şükranlarını sunan Zeybekci, "Recep Tayyip Erdoğan, bu  ülke için bir fırsattır ve bir nimettir, buna inandığım için onun yanında oldum  ve ülkemle milletime hizmet ettim." diye konuştu.

Zeybekci, Dışişleri Bakanlığından sonra yurt dışı ilişkiler anlamında  en çok temasta bulunan bakanlık olduklarını dile getirerek, göreve başladığında  11 ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunduğunu, şu anda bu rakamın 25'e  ulaştığını bildirdi.

Dünyada ticaret savaşlarının ve korumacılığın yoğun olduğu bir dönemde  bu başarıları elde ettiklerini anlatan Zeybekci, "İhracatımızı inşallah bu sene  sonu itibarıyla 172 milyar dolara çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Yatırım teşviklerine de değinen Zeybekci, teşvik belgelerinin  tutarının geçen sene bir önceki yıla göre yüzde 107 arttığını kaydetti.

"10 MİLYAR DOLARLIK BAŞVURU BEKLİYOR"

Zeybekci, cari açık ve teknoloji transferi açısından son derece önemli  olan Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ni de hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Bu  Türkiye'nin kendi dengelerini yaratma projesidir, şu an hala belgeye bağlanmayı  bekleyen 10 milyar dolar civarında başvurumuz var." dedi.

Nihat Zeybekci, çalışma arkadaşlarıyla Türkiye Odalar ve Borsalar  Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu  (DEİK)  gibi reel sektör temsilcisi kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

"YAKLAŞAN DEVRİM"

Zeybekci, bakanlıkta kadınlar konusunda pozitif ayrımcılık bulunduğuna  da değinerek, "Merkezde 26 kişi daire başkanı ve üzeri, taşrada 16 bölge müdürü  ve yardımcısı, yurt dışında ise 29 ticaret müşaviri kadın. Bakanlığımızda yüzde  40'ın üzerinde kadın erkek eşitliği var. Bugün gördüğümüz kadarıyla, Sayın  Bakanımızın görevi daha devralmasına eşlik etmek üzere kadın egemenliği de  yaklaşan devrimi gösteriyor." diye konuştu.

Yeni kabinenin başarılı olmasını temenni eden Zeybekci, "Bundan sonra  bu can bu bedende oldukça, nefes alıp verdikçe bu millete nefer olmayı, hizmetkar  olmayı Rabb'imin bir lütfu olarak göreceğim ve hizmet etmeye devam edeceğim."  dedi.

Törene, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)  Başkanı İsmail Gülle, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara  Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kadın girişimciler, üst  düzey bürokratlar ve bakanlık çalışanları katıldı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 19:59
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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