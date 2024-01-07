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Ekonomi Bakan rekoru açıkladı! YHT hatlarından müjdeli haber
Ekonomi

Bakan rekoru açıkladı! YHT hatlarından müjdeli haber

Yeniakit Publisher
2024-01-07 17:50:00 -
Bakan rekoru açıkladı! YHT hatlarından müjdeli haber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirlerarası ulaşımda çığır açmaya devam ediyor. Karaman- Konya- Ankara, Karaman - Konya- İstanbul YHT hattında seyahat rekoru kırıldığını açıklayan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcunun seyahat ettiği bilgisini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, Karaman- Konya- Ankara, Karaman - Konya- İstanbul YHT hattının 2 yıllık seyahat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, Türkiye'de 2003 yılıyla birlikte ortaya konulan demiryolu vizyonu sayesinde YHT ile tanışan sekizinci ilin Karaman olduğunu belirtti.

8 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Karaman- Konya YHT hattı ile birlikte Karaman-Konya-Ankara, Karaman-Konya-İstanbul arasında yüksek hızlı tren yolculuğunun başladığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen hattımızda 2 yılda 2 milyon 423 bin 868 yolcu seyahat etti." bilgisini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, Ankara- Konya-Karaman yüksek hızlı treniyle ortalama günlük 2 bin 200 yolcunun seyahat ettiğini, 15 Ocak 2022 tarihinde 3 bin 361 yolcu ile günlük yolcu rekoru kırıldığını, Karaman-Konya-İstanbul yüksek hızlı treniyle de ortalama günlük bin 400 yolcu taşınırken 14 Ocak 2022 tarihinde günlük bin 841 yolcu ile taşıma rekoru gerçekleştirildiğini hatırlattı.

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