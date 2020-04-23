Bakan Pekcan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu dönemde, Türkiye olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerden çocuklarla beraber büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın eskisi gibi okullarına gideceği ve bayramları ellerinde bayraklarla, sokaklarda kutlayacağı günler yakındır. İçinde bulunduğumuz bu süreci dayanışma, el ve güç birliğiyle atlatacağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bağımsızlığın, demokrasinin ve egemenliğin güvencesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve sevincini milletçe yaşadıklarını aktardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının, Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren yolun başlangıcı, milletin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adım olduğunu belirten Pekcan, "Milli iradenin temsilcisi Gazi Meclisimiz, milletimize daha huzurlu, daha müreffeh yarınlar sunmak için bir asırdır dimdik ayakta, kararlılıkla çalışmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü bayram ilan etmesi ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan etmesi, onlara olan sevgisi ve güveninin neticesi, büyük ve güçlü bir misyon yüklendiğinin de en önemli göstergesidir." değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Pekcan, bu anlamlı günde dünya çocuklarının barış, kardeşlik ve birlik vurgusuyla bir araya getirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki aydınlık yarınlarımızın güvencesi umudumuz çocuklarımız, bizlerin bıraktığı yerden büyük ve güçlü Türkiye idealiyle çalışmaya azimle devam edecektir. Kovid-19 pandemisinin tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına aldığı bu dönemde, hep birlikte tüm Türkiye olarak evlerimizden, bu anlamlı günü çocuklarımızla beraber büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. Çocuklarımızın eskisi gibi okullarına gideceği ve bayramları ellerinde bayraklarla sokaklarda kutlayacağı günler yakındır. İçinde bulunduğumuz bu süreci birlik, beraberlik ve dayanışmayla, el ve güç birliğiyle atlatacağımıza yürekten inanıyoruz.

Bu vesileyle demokrasimizin 100. yılına erişmenin onur ve haklı gururunu yaşadığımız bu günde, aziz milletimizin ve çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, Birinci Meclis üyelerini, bizlere millet iradesi ile yönetilen bir ülke bırakan tüm ecdadımızı saygı, minnet ve şükranla anıyor, Yüce Meclisimizin açılışının 100. yıl dönümünü kutluyorum."