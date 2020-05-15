Bakan Pekcan: “Türk Eximbank, 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini vurgulayan Bakan Pekcan, “Covid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde Türk Eximbank, 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir. Bu gelişme uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine ve bankalarına güvenini göstermektedir. İhracatçılarımızın finansman ihtiyacı için kullanılacak bu kaynağın hayırlı olmasını dilerim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihracatçılarımıza finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.