Bakan Pekcan rakam verip duyurdu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olurken, bunun yüzde 85'i yurt içi harcamalardan gerçekleşti. e-Ticarette ilk sıraları hava yolu 15,3 milyar lira, giyim-ayakkabı 13,8 milyar lira, beyaz eşya ve ev aletleri 13,3 milyar lirayla aldı. açıklamasında bulundu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Dijital Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaretle ilgili etkin politikalar geliştirebilmek için ETBİS ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nu oluşturduk" dedi.
"Açıklayacağımız e-ticaret verileri bundan sonra sektörle ilgili yapılabilecek tüm analizlerde temel kaynak olacak." diyen Bakan Pekcan, şöyle devam etti:
"2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olurken, bunun yüzde 85'i yurt içi harcamalardan gerçekleşti. e-Ticarette ilk sıraları hava yolu 15,3 milyar lira, giyim-ayakkabı 13,8 milyar lira, beyaz eşya ve ev aletleri 13,3 milyar lirayla aldı. Toplam e-ticarette siparişlerin ortalama sepet tutarı 99,5 lirayı bulurken, bu rakam kartlı ödemelerde 183 lira, kapıda ödemede 50 lira oldu. Yılın ilk 5 ayında, Kovid-19 sürecinde, e-ticaret hacmi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 63,3 milyar TL'ye yükseldi. Kovid-19 sürecini kapsayan dönemde geçen seneye göre e-ticaretle gıda-süpermarket harcamaları 6 kattan fazla, kimyasallar 2,5 kat arttı."
"E-ticaret olarak kobi'lerrin yanındayız" kampanyasından 135 bin kobi yararlandı"
Ticaret Bakanı Pekcan, "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasından 135 bin KOBİ yararlandı. Bunun 3 bini ilk kez e-ticaretle tanıştı." diye konuştu.